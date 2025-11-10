Fira de la Neu i la Muntanya: arriba la temporada d'hivern al Solsonès
L'Ajuntament de la Coma i la Pedra assumeix l'organització de l'esdeveniment i fixa en el Mercat de Segona de material d'esquí com un dels principals reclams
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra assumirà per primer cop l’organització de la Fira de la Neu i la Muntanya, que enguany arriba a la seva vuitena edició i se celebrarà el diumenge 16 de novembre al matí, a la zona de la piscina municipal. El mercat de segona mà de material d’esquí, especialment pensat per a famílies, es preveu que sigui un dels grans atractius de la jornada.
El regidor Ramon Pujol explica que “fins ara la fira l’organitzava l’escola d’esquí La Bòfia, que ho havia fet durant quatre o cinc anys. Aquest any ens van dir que potser no la muntarien i des de l’Ajuntament ens vam oferir a continuar-la amb el seu suport i contactes”.
Segons Pujol, el relleu no respon a qüestions econòmiques, ja que “la fira no suposa pràcticament cap despesa per al consistori”, sinó a la voluntat de garantir-ne la continuïtat. “Les escoles d’esquí són petits negocis amb pocs socis, i organitzar-ho tot requeria molta feina. Des del consistori ens semblava important que la fira no es perdés, perquè és una cita molt arrelada a la vall”, afirma.
Clubs, botigues i estacions de la comarca
La fira reunirà els clubs d’esquí de la Coma, el Port del Comte i Solsona, així com diverses botigues especialitzades, com Tàndem i Outlet Esquí, que oferiran material relacionat amb els esports de muntanya i l’esquí alpí. També hi participaran les estacions del Port del Comte i Tuixent–La Vansa, representant tant l’esquí alpí com el nòrdic.
“El nostre objectiu és que la gent pugui informar-se dels clubs i escoles, conèixer el que s’hi ofereix i passar un matí agradable”, comenta Pujol.
El mercat de segona mà, un èxit consolidat
El mercat de segona mà s’ha consolidat com un dels grans atractius de la fira. “És un espai on les famílies poden vendre o intercanviar material, sobretot infantil, que sovint queda petit al cap de dos anys”, explica el regidor. “Té molt d’èxit i és probablement el que atrau més gent. Després, els visitants aprofiten per veure la resta d’estands i gaudir del matí”.
Activitats familiars i bon ambient
La fira se celebrarà a l’aire lliure, a l’entorn de la piscina municipal de la Coma, on hi haurà una zona d’estands, una food truck i activitats infantils per completar l’oferta. “Volem que sigui una jornada familiar i de bon ambient, com sempre ha estat”, assenyala Pujol.
“Quan es fan coses aquí a la vall, la gent respon molt bé”, afegeix el regidor. “És un matí per trobar-se, informar-se i gaudir del nostre entorn de muntanya, que és el veritable protagonista de la fira”.
