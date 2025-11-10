Solsona vista pels seus infants
Un concurs de dibuix dona veu als nens perquè mostrin la seva percepció de la ciutat i en sorgeix un món de parcs, tobogans i fonts
Miquel Spa
Parcs, tobogans, gronxadors i fonts públiques i ornamentals en entorns de verd urbà són els elements que majoritàriament ocupen l’imaginari infantil solsoní quan es tracta d’espais públics de joc lliure, a jutjar pels dibuixos del tercer Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona, exposats a la sala del campanar del Museu de Solsona fins diumenge, dia 16. Han guanyat el certamen Lia Borràs Casado, en la categoria de tres a cinc anys; Sira Ballespí España, en la de sis a nou, i Lluc Parcerisa Traveset i Pol Serral Pujol, ex aequo, en el grup de deu i onze anys.
La mostra es va inaugurar divendres amb l’acte de lliurament de premis, presidit per la regidora d’Infància, Pilar Viladrich. Els autors de les quatre obres seleccionades van rebre un lot de dibuix, mentre que els trenta-dos infants participants a la convocatòria celebrada el darrer cap de setmana de setembre, dins del programa Solxicsona, van rebre un diploma i un petit obsequi.
Prop d’una seixantena de persones, entre petits i adults, van omplir la sala del campanar al voltant dels dibuixos. Pilar Viladrich va convidar les famílies a una activitat participativa per reflexionar sobre els aprenentatges que ens emportem dels jocs de la infància, parlant de conceptes com l’autonomia, la negociació, el respecte, la creativitat, l’estratègia o la companyonia. “Aquesta exposició no tracta només de dibuixos, sinó de llegats”, va dir. “Parla també de com garantim que els infants d’avui tinguin l’espai i el temps de joc lliure necessari per construir habilitats essencials de futur”.
L’exposició es pot visitar de dimecres a dissabte d’onze del matí a dos quarts de set del vespre i diumenge, d’onze a dues, amb entrada lliure al Museu de Solsona. És una iniciativa de la regidoria d’Infància de Solsona, el Consell d’Infants i els Serveis Socials del Consell Comarcal, amb la col·laboració del Museu.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya