Un Solsonès amb dos escenaris en la crisi de l'habitatge
El Sindicat local es presenta en societat assenyalant les dificultats d'accés a una llar al nord de la comarca pel turisme i a la capital pels grans tenidors particulars
Miquel Spa
El Solsonès viu una doble problemàtica en matèria d’habitatge que varia segons el territori. Al nord, especialment a la vall de l’Hort i a l’entorn de Port del Comte, la presència d’una activitat turística intensa ha fet créixer els preus del lloguer i ha dificultat l’accés a l’habitatge per als veïns. En canvi, al Baix Solsonès, els obstacles tenen més a veure amb un ruralisme tancat, el racisme immobiliari i la concentració de la propietat en poques mans.
El Sindicat de l'Habitatge s'ha presentat aquest diumenge a Solsona en un acte públic qualificat de gran èxit pels organitzadors. L'acte ha comptat amb una acció en la qual els membres de l'entitat han visitat pisos de grans tenidors per informar els veïns dels seus drets. Des del Sindicat han valorat la participació en la presentació de representants d'entitats d'altres comarques i de la matriu central.
Segons expliquen des del Sindicat de l’Habitatge de Solsona i Comarca, “el problema no és únic ni simple: al nord es viu una situació semblant a la de la Cerdanya, amb gentrificació i habitatges turístics; al sud, en canvi, els joves troben un mur invisible fet de prejudicis i poder econòmic”. Els membres del sindicat —una organització assembleària formada per veïns afectats i persones solidàries— prefereixen mantenir l’anonimat per “evitar possibles represàlies”, però asseguren que el moviment creix a poc a poc.
Un sindicat per fer front als abusos
El sindicat va néixer fa uns mesos com a resposta “a l’abandonament institucional i als abusos dels grans tenidors i propietaris”. Entre els casos que han atès hi ha “lloguers abusius, contractes irregulars, clàusules il·legals o avisos de desnonament”. Tot i que eviten donar xifres, reconeixen que són “una estructura viva” amb persones implicades a diferents nivells i que cada setmana s’hi acosta gent nova amb situacions de vulnerabilitat.
Un dels elements que més preocupa l’entitat és la manca de protecció dels llogaters. “Moltes famílies es troben desemparades davant de contractes injustos o pujades de preu inassumibles. El sindicat és una eina col·lectiva per fer front a aquestes situacions i per demostrar que l’habitatge és un dret i no un negoci”, apunten des de la seva comissió de comunicació.
Racisme i caciquisme rural
Al Baix Solsonès, denuncien un fenomen que anomenen “racisme immobiliari”: “Hi ha propietaris que no lloguen ni venen habitatges si no ets d’aquí, i menys encara si no ets blanc”. A això s’hi afegeix el caciquisme rural, amb una gran concentració de la propietat en poques famílies que, segons el sindicat, “controlen el mercat i el converteixen en un negoci especulatiu”.
Un espai d’ajuda i d’organització
Tot i la seva joventut, el sindicat ja ha atès diversos casos i ha posat en marxa assemblees setmanals. “Ens reunim cada dimarts al vespre i és un espai per compartir, ajudar-nos i organitzar-nos. Quan algú arriba amb un problema, passa a formar part del col·lectiu, i en un futur és ell qui pot ajudar altres persones en la mateixa situació”, expliquen.
El col·lectiu insisteix que no es tracta d’un servei d’assistència, sinó d’una organització comunitària per enfortir la xarxa veïnal i plantar cara a l’especulació. “Estem posant les bases per consolidar una lluita a llarg termini per un habitatge digne al Solsonès”, conclouen.
