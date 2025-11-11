Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Riner insta els joves a construir el seu model de municipi

El poble celebra el Dia Jove amb una jornada participativa centrada en l’habitatge, la feina i la vida en un micropoble

La Diada Jove Riner 2024

La Diada Jove Riner 2024 / AJ RINER

Miquel Spa

Riner

Riner vol donar veu als joves i fer-los partícips del futur del municipi. Amb aquest objectiu, el proper dissabte 15 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, se celebrarà el Dia Jove del Municipi de Riner, una jornada pensada perquè els nois i noies del poble puguin debatre sobre la situació actual i proposar idees de millora.

La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament de Riner i emmarcada en el Pla Local de Joventut, compta amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès. La trobada es farà a la casa de colònies La Carral i durà com a lema “Treballem junts per arribar lluny”, amb la voluntat de fomentar la implicació i el treball col·lectiu.

Segons les previsions, hi participaran entre 25 i 30 joves, majoritàriament de Riner però també d’altres municipis veïns. La jornada començarà amb jocs de cohesió a les 16.00 h, seguirà a les 17.30 h amb un debat obert sobre qüestions com l’accés a l’habitatge, l’entrada al món laboral o els reptes de viure en un micropoble, i finalitzarà a les 19.30 h amb un àpat popular elaborat amb productes de proximitat.

Els joves interessats a participar-hi poden inscriure’s contactant amb el dinamitzador juvenil comarcal, David Jaray (tel. 678 36 76 09) o amb l’Ajuntament de Riner (tel. 973 48 08 15).

TEMES

