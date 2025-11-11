"Volia que al cartell de Carnaval hi sortís gent real de Solsona"
La proposta escollida pel 2026 ha estat del dissenyador local Pol Blanca amb un dibuix acolorit amb veïns de veritat
Miquel Spa
El Carnaval de Solsona 2026 ja té imatge oficial. Els responsables de l’organització de la festa han escollit el cartell guanyador d’entre una quarantena de propostes presentades, en una votació que ha comptat amb la participació de 496 socis de l’Associació de Festes del Carnaval. La proposta escollida ha estat la del dissenyador solsoní Pol Blanca, que ha obtingut 267 vots, una majoria clara davant la resta de candidats.
Pol Blanca és un veí de Solsona nascut l'any 2000 format en Belles Arts que després de cursar un Màster en Il·lustració i Animació s'ha establert professionalment com a dissenyador gràfic. Amb el cartell ha volgut plasmar d'una manera animada la gent real de Solsona: "vaig pensar que en comptes de posar les comparses i gegants com molts anys, estaria bé que hi sortissin els veïns, de manera que al cartell hi apareix gent real, i és per això que a la gent li agrada buscar-se". El cartell el forma un conjunt de persones, doncs, que integren la vida social de la capital comarcal: comerciants, gent de les comparses, responsables d'associacions i amics del mateix il·lustrador. Quan va decidir presentar-se al concurs, "m'hi vaig posar amb la intenció de proposar alguna idea bona per guanyar, no per presentar-me i prou, de manera que estic molt content. El cartell del Carnaval no és qualsevol cosa a Solsona".
El cartell destaca per la seva explosió de colors i per posar al centre les bates de Carnaval de les diferents comparses, un dels elements més emblemàtics de la festa. Entre les figures que hi apareixen, s’hi poden reconèixer els rostres de diversos solsonins, fet que aporta un toc proper i identitari a la imatge. El disseny manté l’essència del cartell del 2023, també obra de Blanca en col·laboració amb Daniel Campabadal, combinant la tradició i la modernitat que caracteritzen el Carnaval solsoní.
Pol Blanca, llicenciat en Belles Arts i especialitzat en il·lustració i animació, és una figura habitual en el món del disseny local. A més dels cartells del Carnaval del 2023 i del 2026, també és l’autor del programa de la Fira de Sant Isidre i del cartell de la Festa Major de Solsona del 2024, consolidant-se com un dels creadors més reconeguts de la comarca.
Amb aquesta nova imatge, el Carnaval de Solsona reforça el seu esperit participatiu i el vincle amb el talent artístic local, en una festa que, any rere any, continua sent un dels referents culturals més destacats del Solsonès.
