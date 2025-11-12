Beu massa alcohol? El Centre Sanitari del Solsonès li ofereix tractament
Miquel Spa
El Centre Sanitari del Solsonès s’afegeix a la Setmana del Cribratge del Consum d’Alcohol, una iniciativa de prevenció i sensibilització que té per objectiu ajudar la població a prendre consciència dels seus hàbits de consum i detectar possibles situacions de risc associades a l’alcohol.
Durant aquests dies, les persones que vulguin podran fer el cribratge amb l’ajuda del personal d’infermeria del Centre Sanitari o bé utilitzar, de manera autònoma, la calculadora en línia “Veus el que beus?”, una eina anònima i molt senzilla que permet estimar la quantitat d’alcohol que es consumeix i valorar si pot representar un risc per a la salut.
Beure alcohol és una pràctica socialment acceptada, però sovint es desconeix quina és la frontera entre un consum moderat i un de risc. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es considera consum de risc quan se superen les 4 unitats de beguda estàndard (UBE) diàries o 28 setmanals en els homes, i les 2 UBE diàries o 17 setmanals en les dones.
A tall orientatiu:
- 1 UBE equival a una copa de vi, una cervesa, un cigaló o un xarrup.
- 2 UBE equivalen a una copa de conyac o licor, un whisky o un combinat.
L’alcohol, a més de tenir efectes sobre la salut física i mental, pot incrementar el risc d’accidents laborals i reduir el rendiment en la feina. Per això, també es posa a disposició del públic la calculadora “Alcohol i treball”, que permet valorar els hàbits de consum en l’àmbit laboral i obtenir informació i consells personalitzats.
Totes dues eines són anònimes i ofereixen resultats orientatius. En cas de dubtes o si es vol rebre assessorament professional, es recomana consultar amb el metge o metgessa de capçalera, o bé trucar al 900 900 540 (Línia Verda) o al 061 Salut Respon, on es pot rebre informació i orientació personalitzada.
Amb aquesta campanya, el Centre Sanitari del Solsonès reafirma el seu compromís amb la promoció de la salut i la prevenció dels consums de risc, oferint recursos per afavorir una relació més conscient i saludable amb l’alcohol.
