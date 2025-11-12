Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Beu massa alcohol? El Centre Sanitari del Solsonès li ofereix tractament

El Centre Sanitari del Solsonès obre el cribatge sobre alcoholisme

El Centre Sanitari del Solsonès obre el cribatge sobre alcoholisme / CCS

Miquel Spa

Solsona

El Centre Sanitari del Solsonès s’afegeix a la Setmana del Cribratge del Consum d’Alcohol, una iniciativa de prevenció i sensibilització que té per objectiu ajudar la població a prendre consciència dels seus hàbits de consum i detectar possibles situacions de risc associades a l’alcohol.

Durant aquests dies, les persones que vulguin podran fer el cribratge amb l’ajuda del personal d’infermeria del Centre Sanitari o bé utilitzar, de manera autònoma, la calculadora en línia “Veus el que beus?”, una eina anònima i molt senzilla que permet estimar la quantitat d’alcohol que es consumeix i valorar si pot representar un risc per a la salut.

Beure alcohol és una pràctica socialment acceptada, però sovint es desconeix quina és la frontera entre un consum moderat i un de risc. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es considera consum de risc quan se superen les 4 unitats de beguda estàndard (UBE) diàries o 28 setmanals en els homes, i les 2 UBE diàries o 17 setmanals en les dones.

A tall orientatiu:

  • 1 UBE equival a una copa de vi, una cervesa, un cigaló o un xarrup.
  • 2 UBE equivalen a una copa de conyac o licor, un whisky o un combinat.

L’alcohol, a més de tenir efectes sobre la salut física i mental, pot incrementar el risc d’accidents laborals i reduir el rendiment en la feina. Per això, també es posa a disposició del públic la calculadora “Alcohol i treball”, que permet valorar els hàbits de consum en l’àmbit laboral i obtenir informació i consells personalitzats.

Totes dues eines són anònimes i ofereixen resultats orientatius. En cas de dubtes o si es vol rebre assessorament professional, es recomana consultar amb el metge o metgessa de capçalera, o bé trucar al 900 900 540 (Línia Verda) o al 061 Salut Respon, on es pot rebre informació i orientació personalitzada.

Amb aquesta campanya, el Centre Sanitari del Solsonès reafirma el seu compromís amb la promoció de la salut i la prevenció dels consums de risc, oferint recursos per afavorir una relació més conscient i saludable amb l’alcohol.

TEMES

