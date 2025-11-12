Candi Pujol: "He vist formar-se el Solsonès com a comarca"
Després de quatre dècades com a secretari del Consell Comarcal del Solsonès, Candi Pujol es jubila acumulant una trajectòria que és alhora la de la vertebració del territori
Miquel Spa
Candi Pujol ha estat quatre dècades al Consell Comarcal del Solsonès. Ha vist passar presidents, tècnics i treballadors en una etapa en la qual s’ha bastit la comarca tal com s’entén avui. El mateix Cosell li ha organitzat un acte de comiat i li ha agraït els anys de dedicació...
Quan va iniciar la seva trajectòria al Consell Comarcal?
Vaig entrar l’any 1986 al Consell Comarcal de Muntanya, que era la institució que existia llavors prèvia a l’actual. En virtut de la Llei General de Muntanya, les comarques disposaven d’un Consell. Quan es van crear els Consells Comarcals a tota Catalunya el 1988 vaig continuar formant part de l’òrgan.
Quants anys tenia quan va començar?
Tenia vint-i-cinc anys. Ara en tinc 65, per tant, exactament quaranta anys de trajectòria si comptem des de la meva incorporació al Consell Comarcal de Muntanya.
Va començar amb les mateixes funcions que exerceix ara o han variat al llarg dels anys?
Inicialment vaig ser secretari interventor. Posteriorment, vaig continuar com a secretari mentre una altra persona exercia la funció d’interventor.
Deu haver estat dels treballadors més veterans de la funció pública a Catalunya...
És probable. Potser hi ha algú amb més antiguitat, però sens dubte estic entre els més veterans.
Amb quin record marxa? Quines sensacions conserva?
Les sensacions de la primera etapa són molt positives. Es va treballar amb molta iniciativa i tot estava per fer. Els primers anys el Consell Comarcal del Solsonès va esdevenir un referent a Catalunya. Es van prendre decisions importants, com la compra de la seu del Consell al Palau Llobera i la realització de projectes com el pantà de la Llosa del Cavall, que van permetre una millora en els serveis i infraestructures per a la població distribuïda en zones disperses. En aquella etapa els polítics no tenien vertigen, potser també perquè era necessari. Calia començar molts projectes nous.
Quin impacte van tenir aquestes accions?
Van permetre millorar el subministrament d’aigua i comunicacions, afavorir l’explotació agrícola i forestal i impulsar el turisme. Aquestes mesures van incrementar la renda dels habitants i van possibilitar inversions que abans eren impossibles. També van contribuir a la vertebració del territori i al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquells anys es va impulsar que totes les cases de la comarca tinguessin aigua, llum i telèfon, serveis que ara es donen per suposats.
En certa manera, vostè ha vist formar-se el Consell i la comarca...
Una mica si, encara que si ho dic jo pot semblar vanitós. Inicialment, el Consell Comarcal tenia una visió molt activa i ambiciosa. En etapes posteriors, ha estat molt protocol·lària, centrant-se en tràmits. Tot i això, crec que s’han fet esforços per mantenir els serveis essencials i la coordinació amb la Generalitat i altres institucions.
Com descriuria la seva relació amb els polítics i funcionaris al llarg de la seva trajectòria?
En la mesura que he pogut, he ajudat actuat com a assessor de molts polítics, que arribaven sense experiència. També he col·laborat amb tècnics i funcionaris, intentant contribuir a la consolidació del Consell Comarcal. En aquella època en què es van crear els grans projectes estructurals, jo hi vaig poder participar. Per exemple vaig prendre part en la redacció dels estatuts del Centre de la Ciència i la Tecnologia Forestal, que ara és una referència en l'àmbit internacional.
Després de quatre dècades, vostè deu haver estat com l’ànima del Consell...
Bé, això no em correspon a mi dir-ho tampoc. Qualsevol persona que hi hagués estat quaranta anys ho hauria estat.
Quin és el seu millor record?
Haver pogut contribuir a la gran transformació de la comarca, a la vertebració del territori i a la creació d’infraestructures i serveis que han tingut un impacte real en la vida dels ciutadans. Sembla que sigui una exageració, però el format de Consell Comarcal sembla pensat expressament pel Solsonès. És el territori ideal per aquest tipus d’organització.
Creu que sense el Consell Comarcal el territori al voltant de Solsona s’hauria desenvolupat igual?
No, sens dubte. L’existència del Consell ha estat clau per coordinar serveis, impulsar activitats econòmiques i vertebrar la comarca. La llei de divisió comarcal, tot i no estar pensada específicament pel Solsonès, ha contribuït a agrupar municipis petits i reforçar les seves capacitats conjuntes. El Consell ha ajudat a retroalimentar la comarca i la capital, com a aglutinadora dels serveis i les persones.
I ara, quins projectes té previstos després de la seva retirada?
Soc advocat i continuaré treballant en aquest àmbit. Sobre el Consell i la comarca, estic disposat a col·laborar en projectes si consideren que la meva experiència pot ser útil.
Subscriu-te per seguir llegint
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor