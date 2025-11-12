Solsona regula què es pot fer i què no al carrer
La nova Ordenança de Convivència estableix els límits en àmbits com el nudisme, la mendicitat, el joc o la comunicació amb sancions de 30 a 3.000 euros
Miquel Spa
L'Ajuntament de Solsona ha activat una campanya de difusió de la nova Ordenança de convivència ciutadana de Solsona, la normativa municipal que "ha de garantir la seguretat pública, preservar l’espai públic i protegir la població de pràctiques que atemptin contra la seva dignitat". Des del consistori han assenyalat que "es considera fonamental que arribi a tota la ciutadania. La nova ordenança, aprovada unànimement pel Ple del maig passat i en vigor des de mitjan juliol, es pot consultar íntegrament en línia al portal web municipal i obtenir-ne un exemplar en paper a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Aquesta normativa substitueix l’anterior, vigent durant vint-i-un anys, ja que havia quedat obsoleta i no donava resposta a totes les problemàtiques que poden alterar la convivència. Així, per exemple, s’ha incorporat la prohibició de fer necessitats fisiològiques a la via pública i es restringeix la pràctica del nudisme. També es detallen més clarament les normes d’ús de material pirotècnic i es regula la tinença i el consum de drogues a la via pública.
El text estableix les regles del joc a l’espai públic també en qüestions com la mendicitat, els jocs, la neteja, les pintades o les pancartes, cartells i altres elements publicitaris, entre altres aspectes. També regula els usos de les zones i els espais verds, així com de balcons, terrasses i façanes.
Totes les formacions polítiques de l’Ajuntament van consensuar “un articulat clar i entenedor per a tothom i plantejat en positiu, no pas amb un fi prohibicionista, per tal d’avançar cap a una ciutat més amable, sostenible, respectuosa i tranquil·la”, tal com assenyala la regidora de Governació, Esther Espluga.
Sancions de 30 a 3.000 euros
Les sancions previstes per aquesta normativa van dels 30 euros als 750, per a les infraccions lleus; dels 750 als 1.500 per a les greus, i dels 1.500 fins als 3.000, les molt greus. L’ordenança també deixa clar que la imposició de les multes no eximeix la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
D’altra banda, es preveu la possibilitat d’adoptar mesures substitutòries, que poden ser treballs per a la comunitat o de caràcter cívic, en cas que hi hagi un acord entre l’Ajuntament i la persona inculpada. “És una opció especialment pensada per als menors, i per a la qual s’estudiarà cas per cas”, apunta la regidora de Governació.
Entre les faltes tipificades com a molt greus, hi ha les actituds que comportin violència física o coacció en persones grans, menors o amb discapacitat, així com les agressions entre menors; les actituds irrespectuoses vers el personal municipal i les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat; fer necessitats fisiològiques en espais concorreguts o freqüentats per menors o en monuments protegits, i la circulació de persones totalment nues.
Es consideren faltes greus consumir drogues i altres substàncies psicotròpiques en espais amb afluència de menors o presència d’adolescents; utilitzar la via pública com a magatzem o aparador de productes sense autorització municipal; matar animals o perjudicar la fauna en general, i no respectar les plantes o causar qualsevol desperfecte en zones i espais verds.
Durant el període d’informació pública de l’ordenança, després de l’aprovació inicial per part del Ple el 29 de maig, no s’hi va presentar cap al·legació, motiu pel qual va quedar aprovada definitivament el juliol.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»