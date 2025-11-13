La Ribera Salada redueix el risc d'incendi forestal
El Consell Comarcal del Solsonès fa una aclarida en 50 hectàrees potenciant roures i alzines
Miquel Spa
El Consell Comarcal del Solsonès ha dut a terme una actuació d’aclarida forestal en una superfície de 50 hectàrees de la Ribera Salada amb l’objectiu de mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i, alhora, millorar la seguretat davant possibles incendis forestals. Els treballs, amb un cost superior als 130.000 euros, han estat finançats per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pels ajuntaments de Castellar de la Ribera i Lladurs, i han comptat amb el suport tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
Les actuacions s’han concentrat en tres punts estratègics de gestió i han inclòs la reducció de la densitat forestal per afavorir roures i alzines, la poda i desbrancat d’arbres, així com l’eliminació i trituració de restes vegetals per disminuir la continuïtat del combustible. A més, s’han previst una vuitantena de zones d’aparcament al llarg de la Ribera Salada, amb places adaptades, la senyalització del risc d’incendi i d’avingudes d’aigua, i la instal·lació d’un hidrant contra incendis a la urbanització de Sant Joan, amb la finalitat de reforçar la prevenció i la seguretat al territori.
Els incendis forestals continuen sent un dels principals riscos naturals a Catalunya, especialment a la Catalunya Central, on episodis com els grans incendis del 1994 i 1998 van devastar milers d’hectàrees. En aquest context, la planificació territorial i la gestió forestal sostenible són eines clau per reduir la intensitat i l’abast d’aquests fenòmens. Els treballs realitzats al tram del riu entre el Pont del Clop i el Pont de Querol, i la seva conca aigües amunt, tenen com a finalitat minimitzar el risc de grans incendis, protegir les urbanitzacions i habitatges disseminats i garantir la seguretat dels visitants de la zona de bany, molt freqüentada durant l’estiu.
Amb aquesta intervenció, el Consell Comarcal del Solsonès referma el seu compromís amb la protecció dels espais naturals, la prevenció d’incendis i la resiliència climàtica del territori, consolidant un model de gestió basat en la sostenibilitat i la corresponsabilitat ambiental.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho