Solsona acosta l'art als infants

“Il·luminAr’t: Tastets artístics per fer volar la imaginació!” ofereix tres tallers gratuïts adreçats a infants de primària,

Illuminart SaraNusa1

Illuminart SaraNusa1 / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

La regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Solsona engega una nova línia d’activitats dins el projecte de lleure comunitari “A camp obert” amb l’objectiu de potenciar la creativitat dels més petits. El programa, batejat com “Il·luminAr’t: Tastets artístics per fer volar la imaginació!”, ofereix tres tallers gratuïts adreçats a infants de 3r a 6è de primària, dirigits per artistes i professionals locals.

Les sessions, que es faran en diumenge i en dues franges horàries —de deu a dos quarts de dotze i de dotze a dos quarts de dues—, s’allargaran fins a final d’any. El 23 de novembre s’estrenarà el cicle amb un taller de ceràmica conduït per la ceramista Sara Reig, sota el segell de Sara Nusa, en què els participants podran crear i decorar una tassa o un llapisser.

El 14 de desembre, l’artista Aurembiaix Sabaté oferirà el taller “Estampar, gravar, transferir”, una activitat que permetrà als infants experimentar amb la tinta negra per generar empremtes i textures i compondre la seva pròpia obra. Finalment, el 21 de desembre, la correctora i escriptora Eva Pallarès dinamitzarà el “Club Atrapahistòries”, un espai d’escriptura creativa on els nens i nenes aprendran a imaginar, expressar i construir els seus relats.

El cicle “Il·luminAr’t” complementa les activitats esportives i de lleure al carrer que habitualment impulsa “A camp obert”. Està organitzat per la regidoria d’Infància i els Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport del programa “Temps per cures” (Pla Corresponsables) de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Igualtat.

El projecte s’emmarca en la voluntat de fomentar la corresponsabilitat i facilitar la conciliació familiar fora de l’horari escolar, oferint propostes educatives i lúdiques que, alhora, alliberen temps per a les famílies, especialment per a les dones.

