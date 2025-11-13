Solsona tornarà a tenir Cineclub trenta-cinc anys després
La consolidació del Cine París des de la reobertura amb una mitjana de vuitanta espectadors per sessió reactiva el col·lectiu de debat sobre films d'autor
Miquel Spa
Solsona tornarà a tenir Cineclub, l’activitat per a cinèfils que combina el visionat de pel·lícules amb un debat posterior, després que l’entitat que l’organitzava deixés de fer-ho a començament dels anys noranta. La consolidació d’un nou públic al Cine París, arran de la seva reobertura i amb una mitjana de vuitanta espectadors per sessió, ha fet possible aquesta recuperació.
El Cineclub s’estrenarà l’any 2026 com la gran novetat de l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París, entitat que ha reactivat les projeccions sota la direcció de Martí Abella. Les sessions es programaran entre setmana per complementar les del cap de setmana i se centraran en el cinema d’autor, tant amb títols recents com amb clàssics del setè art. El preu serà més reduït i, en acabar cada projecció, s’obrirà un espai de debat obert al públic.
Segons Abella, “aquest és el gran objectiu per al nou any: oferir projeccions per als socis específics del Cineclub, però també sessions obertes”. El responsable recorda que “vam deixar de fer Cineclub a inicis dels anys noranta, i ara volem recuperar títols dels grans autors com Pasolini, Fellini, Visconti, Kurosawa o Huston”.
El primer mig any de funcionament del Cine París ha superat les expectatives dels seus responsables, amb una mitjana de prop de vuitanta espectadors per sessió. Actualment, el cinema programa cinc passis setmanals —dissabte i diumenge a la tarda i al vespre, i dilluns al vespre—. Els títols comercials amb més promoció han omplert el pati de butaques, mentre que altres propostes més minoritàries han tingut menys públic. La setmana passada, per exemple, el Cine París va projectar tres films en versió original.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar passar la ITV