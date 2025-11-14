Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un mort en un accident amb tres vehicles implicats a la C-55, a Riner

Per la gravetat del xoc, dos dels implicats han hagut de ser excarcerats de l'interior perquè no podien sortir pel seu propi peu

L'accident amb tres vehicles involucrats a la C-55, a Riner

L'accident amb tres vehicles involucrats a la C-55, a Riner

Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un home ha perdut la vida a causa d'un xoc frontal entre dos turismes i una furgoneta a la C-55, a Riner (Solsonès). El sinistre ha tingut lloc pels volts de les 14.20 h d'aquest migdia, al punt quilomètric 70,1 de la via. En conseqüència, s'ha hagut de tallar la via en ambdós sentits i, dues hores més tard, encara no s'ha reobert la circulació. Com asseguren fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) consten dos ferits més de diversa consideració.

Per la gravetat de l'impacte, els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar dos dels ocupants dels vehicles, ja que no podien sortir pel seu propi peu.

Un dels turismes implicats en l'incident

Un dels turismes implicats en l'incident / Arxiu Particular

Arran de l'accident, un dels turismes ha resultat greument afectat a la seva part davantera i un altre ha acabat fora de la calçada, també visiblement malmès.

Per a aquesta incidència s'ha mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima són 126 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.

TEMES

