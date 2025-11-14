Un Carnaval de Solsona més noctàmbul
L'endarreriment obligat l'any passat per la pluja dels Ballets i el Mata-rucs van agradar els assistents i els organitzadors decideixen consolidar-lo
Miquel Spa
El Carnaval de Solsona mantindrà els horaris especials de dissabte que l’any passat es van aplicar excepcionalment per la pluja i que van generar una acollida tan positiva que l’organització ha decidit consolidar-los. Així ho ha explicat Àlex Vilanova, de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS).
Els canvis suposen que l’arribada de dissabte a la tarda es farà una mica més tard per facilitar el desenvolupament del mercat, mentre que els tradicionals Ballets es traslladen a la nit, després de sopar. La proclamació del Mata-rucs d’Honor i els ballets tindran lloc a dos quarts de dotze de la nit a la plaça, i la penjada se celebrarà tot seguit.
Vilanova ha remarcat que “el Carnaval de Solsona ha estat ja una referència pel que fa a la tradició, però és també una festa viva que s’ha adaptat als temps i ha permès modificacions quan ha calgut. L’any passat, els horaris es van moure per força, i la resposta de la gent va ser tan bona que hem apostat per mantenir-los”.
La última reunió de l'Associació del Carnaval també ha servit per anunciar tres noves incorporacions a la Junta: Arnau Camí, Laia Martínez i Francesc Solé, que se sumen a l’equip amb la voluntat d’aportar noves idees i energia al projecte. Per contra, Tània Bonillo deixa la Junta després de la seva etapa a l’entitat.
Durant la sessió s'ha donat a conèixer també el cartell guanyador del Carnaval 2026, obra de l’artista Pol Blanca, que va obtenir 267 vots i que incorpora diverses cares i comparses reconeixibles pel públic solsoní.
L’AFCS va aprofitar la reunió per animar totes les comparses i participants a fer-se sòcies, per reforçar el teixit associatiu i prendre part activa en les trobades i decisions que donen forma a la festa. Les inscripcions es poden fer a través del web del Carnaval.
