Un Carnaval de Solsona més noctàmbul

L'endarreriment obligat l'any passat per la pluja dels Ballets i el Mata-rucs van agradar els assistents i els organitzadors decideixen consolidar-lo

La Penjada del ruc del Carnaval de Solsona

La Penjada del ruc del Carnaval de Solsona / ARXIU/REGIÓ7

Miquel Spa

Solsona

El Carnaval de Solsona mantindrà els horaris especials de dissabte que l’any passat es van aplicar excepcionalment per la pluja i que van generar una acollida tan positiva que l’organització ha decidit consolidar-los. Així ho ha explicat Àlex Vilanova, de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS).

Els canvis suposen que l’arribada de dissabte a la tarda es farà una mica més tard per facilitar el desenvolupament del mercat, mentre que els tradicionals Ballets es traslladen a la nit, després de sopar. La proclamació del Mata-rucs d’Honor i els ballets tindran lloc a dos quarts de dotze de la nit a la plaça, i la penjada se celebrarà tot seguit.

Vilanova ha remarcat que “el Carnaval de Solsona ha estat ja una referència pel que fa a la tradició, però és també una festa viva que s’ha adaptat als temps i ha permès modificacions quan ha calgut. L’any passat, els horaris es van moure per força, i la resposta de la gent va ser tan bona que hem apostat per mantenir-los”.

La última reunió de l'Associació del Carnaval també ha servit per anunciar tres noves incorporacions a la Junta: Arnau Camí, Laia Martínez i Francesc Solé, que se sumen a l’equip amb la voluntat d’aportar noves idees i energia al projecte. Per contra, Tània Bonillo deixa la Junta després de la seva etapa a l’entitat.

Durant la sessió s'ha donat a conèixer també el cartell guanyador del Carnaval 2026, obra de l’artista Pol Blanca, que va obtenir 267 vots i que incorpora diverses cares i comparses reconeixibles pel públic solsoní.

L’AFCS va aprofitar la reunió per animar totes les comparses i participants a fer-se sòcies, per reforçar el teixit associatiu i prendre part activa en les trobades i decisions que donen forma a la festa. Les inscripcions es poden fer a través del web del Carnaval.

Els colors de la tardor arriben cada cop més tard al Berguedà i Moianès

L'organització desarticulada amb onze detinguts al Bages i l'Anoia per estafes immobiliàries havia defraudat més d'1,2 milions

Un Carnaval de Solsona més noctàmbul

Torna el DAU, el gran festival gratuït de jocs de taula

BCN es vesteix d’ocasions i gangues de tota mena de roba

La llibreria que inspira Amaia Miranda

Trump afegeix l’obesitat i el càncer a les raons per denegar el visat

Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra: «Tindrem una flexibilitat dins de Martorell per produir cotxes elèctrics, híbrids endollables i de combustió»

