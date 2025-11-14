El Govern es compromet a renovar el Tribunal d'Instància de Solsona
En una visita institucional el conseller de Justícia Josep Maria Espadaler avança una ajuda de 166.000 euros per refer l'edifci judicial i ampliar-ne els serveis
Miquel Spa
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha fet aquest dijous una visita institucional a Solsona, durant la qual ha recorregut diversos espais emblemàtics del municipi —el Palau Episcopal, el Museu de Solsona i l’Ajuntament— i ha mantingut trobades amb representants polítics, eclesiàstics i judicials. Espadaler s’ha reunit amb l’alcaldessa, Judit Gisbert; amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; amb el vicari general del Bisbat, Marc Majà; i amb els responsables del partit judicial, entre ells el jutge degà, Miguel Labeira, i el lletrat de l’Administració de justícia, Antonio Martínez. A la jornada també hi han assistit les directores territorials del Departament, Anna Miranda i Gemma Cruz.
En el marc de la visita, el conseller ha anunciat una inversió de 166.000 euros destinada al Tribunal d’Instància de Solsona de cara a l’any vinent. El projecte inclou la reforma integral de l’oficina judicial, la creació d’un espai d’atenció personalitzada per al Registre Civil, una sala d’espera per a víctimes, un office per al personal, una cel·la antivandàlica i nous mostradors destinats al Servei Comú de Tramitació i al servei de vigilància.
Les obres de millora, pressupostades en 150.000 euros, s’executaran a través del CIRE, l’empresa pública del Departament que promou la reinserció de persones internes mitjançant la formació i el treball. Paral·lelament, el Departament destinarà 16.000 euros addicionals a mobiliari i equipament nou, amb la voluntat d’actualitzar i dignificar les instal·lacions judicials del municipi.
Els nous espais previstos posen en relleu la importància de l’atenció ciutadana i posen les persones al centre. Així doncs, l’habilitació de la sala d’espera de víctima està dissenyada amb perspectiva de gènere, és acollidora també per a infants i està pensada per oferir la màxima atenció i confort a qualsevol víctima. Per la seva banda, l’espai d’atenció personalitzada del Registre Civil busca posar els usuaris al centre, facilitar la feina als treballadors que presten el servei i garantir la preservació de la intimitat del ciutadà alhora que es potencia aquesta atenció més propera.