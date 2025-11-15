Mercat del Trumfo i la Sal: Odèn reivindica els sabors del Solsonès
El certamen gastronòmic torna al pavelló de Cambrils i el seu entorn amb un programa aquest diumenge de tastos, mercat d’artesania i actes culturals
Miquel Spa
El municipi d’Odèn tornarà a reivindicar la riquesa gastronòmica i productiva del Solsonès amb la celebració del 10è Mercat del Trumfo i la Sal, que tindrà lloc el diumenge 16 de novembre de 2025 al pavelló de Cambrils. Odèn subratlla que aquesta fira és un espai per reivindicar els sabors propis de la comarca i la vinculació amb dos dels productes que més la identifiquen.
Enguany, el mercat torna al pavelló i als seus voltants, on s’hi ubicaran les parades d’artesans i productors de trumfos, a més de tallers gastronòmics, degustacions i activitats diverses. Al llarg de tota la jornada, els visitants també podran visitar les instal·lacions del Salí de Cambrils i participar en les propostes preparades especialment per a l’ocasió.
El trumfo, nom amb què es coneix la patata al nord del Solsonès, és un dels productes més emblemàtics d’Odèn. El municipi organitza aquest esdeveniment al voltant d’aquest tubercle tan valorat i de la sal, dos aliments que formen part de la identitat local. Al Salí de Cambrils, els visitants poden descobrir l’antic procés d’obtenció del clorur de sodi, un element que històricament ha tingut una gran importància a la zona.
El mercat, dedicat completament als trumfos i a la sal, reunirà productors locals, parades d’artesania i un ampli ventall d’activitats que permetran apropar-se a la història, l’ús i el valor d’aquests dos productes. Entre les propostes, s’hi inclouen visites guiades, demostracions, tallers gastronòmics i de cuina, així com tastos i experiències divulgatives adreçades a tots els públics.
La jornada s’obrirà a les 10 del matí amb l’inici del mercat, i a dos quarts d’onze tindrà lloc la inauguració oficial amb la benvinguda de les autoritats. De 12 a 15 h, els assistents podran gaudir dels tastos de productes locals elaborats per cuiners i establiments del municipi, com Ca l’Agustí, La Casanova, el Càmping La Comella i el gastrobar La Teuleria, així com tastets de vins de Roc Falcon (Alma de Halcón) i del Celler del Miracle. A les 12 h, la proposta «Cuina amb gust de Solsonès» mostrarà com transformar productes del territori en plats plens d’identitat. El Duet Tonàlics hi actuarà a les 12.30 h.
Les visites guiades al Salí es repetiran a les 11 h i les 16 h (amb reserva prèvia). La jornada clourà a les 17 h, i entre les 10 i les 17.30 h funcionarà un servei de bus entre l’Ajuntament i el pavelló.
Com en edicions anteriors, part de la recaptació es destinarà a la Marató de TV3, reforçant el caràcter solidari del mercat.
Amb aquest programa, Odèn reafirma la seva voluntat de posar en valor els sabors del Solsonès i de convertir el Mercat del Trumfo i la Sal en una cita imprescindible per als amants del producte local i la cultura gastronòmica del territori.
