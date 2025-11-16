Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona posa setge al ‘botellot’ amb la nova ordenança de convivència

La nova normativa municipal estipula els casos en els que considerarà més greu la beguda d’alcohol a la via pública amb multes de fins a 3.000 euros

Un carrer del nucli antic de Solsona

Un carrer del nucli antic de Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha fet pública la nova ordenança de convivència que persegueix reduir el consum d’alcohol a la via pública i combatre el fenomen del botellot. La norma estableix diferents graus de gravetat en funció de l’escenari del botellot.

La normativa estableix que queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en espais públics, fora dels establiments i zones expressament autoritzades, quan pugui molestar altres persones o afectar el dret al descans i la tranquil·litat del veïnat. Aquesta prohibició no afecta les festes municipals autoritzades ni les terrasses legals dels establiments.

Situacions de major gravetat

L’ordenança identifica com especialment greus les conductes dels infractors de la norma en funció de l’escenari en el que es produeix, de manera que també comporten sancions més grans.

Botellots en grup

El consum d’alcohol en grups de persones que constitueixen el fenomen del botellot serà considerat greu, excepte si es realitza en espais habilitats i autoritzats per l’Ajuntament.

Impacte sobre l’entorn i el veïnat

Quan el consum deteriora la tranquil·litat de l’entorn, provoca situacions d’insalubritat o afecta el descans del veïnat, serà considerat especialment greu.

Presència de menors

El consum en llocs amb menors o la presència d’infants i adolescents s’inclou com una conducta especialment greu.

La normativa també apunta que els organitzadors d’actes públics –culturals, festius, lúdics o esportius– han de vetllar perquè no es produeixin aquestes conductes i comunicar qualsevol incidència als agents de l’autoritat. Igualment, els propietaris d’establiments destinats a la venda o consum d’alcohol han d’evitar que les begudes es consumeixin a l’exterior del local o fora de les terrasses autoritzades. Per raons de seguretat, els establiments no podran vendre alcohol en les franges horàries establertes per normativa, incloent botigues amb excepcions horàries, gasolineres i altres punts de venda.

Les infraccions previstes en aquesta ordenança se sancionaran amb multes que varien segons la gravetat de la conducta. Les infraccions lleus comportaran sancions d’entre 30 i 750 euros, mentre que les infraccions greus podran ser castigades amb multes d’entre 750 i 1.500 euros. Les molt greus podran ser de fins a 3.000 euros. n

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
  2. Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
  3. Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
  4. Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
  5. Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
  6. Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida
  7. Quim Mandado, exSangtraït: «Estic encantadíssim de tocar amb els fills: és molt divertit»
  8. Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa

L'Osman de "Mar i cel" serà el Jan del Nadal al Kursaal

L'Osman de "Mar i cel" serà el Jan del Nadal al Kursaal

Els Premis Llamborda del Berguedà coronen Aina Picas i Josep Itó com a millors ciclistes de la temporada

Els Premis Llamborda del Berguedà coronen Aina Picas i Josep Itó com a millors ciclistes de la temporada

Ni les Seychelles ni la Polinèsia Francesa: l’itinerari més complet per una lluna de mel combina platges paradisíaques i activitats d’aventura

Ni les Seychelles ni la Polinèsia Francesa: l’itinerari més complet per una lluna de mel combina platges paradisíaques i activitats d’aventura

La Generalitat documenta un miler de fosses amb desapareguts en la guerra civil i el franquisme i recupera 1.023 cossos

La Generalitat documenta un miler de fosses amb desapareguts en la guerra civil i el franquisme i recupera 1.023 cossos

Solsona posa setge al ‘botellot’ amb la nova ordenança de convivència

Solsona posa setge al ‘botellot’ amb la nova ordenança de convivència

Aprendre català des de la taula d'un bar

Aprendre català des de la taula d'un bar

L’acusat de matar Encarnita Polo està sota custòdia policial

L’acusat de matar Encarnita Polo està sota custòdia policial

HP concedeix un nou projector interactiu a l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS

HP concedeix un nou projector interactiu a l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS
Tracking Pixel Contents