Solsona posa setge al ‘botellot’ amb la nova ordenança de convivència
La nova normativa municipal estipula els casos en els que considerarà més greu la beguda d’alcohol a la via pública amb multes de fins a 3.000 euros
Miquel Spa
L’Ajuntament de Solsona ha fet pública la nova ordenança de convivència que persegueix reduir el consum d’alcohol a la via pública i combatre el fenomen del botellot. La norma estableix diferents graus de gravetat en funció de l’escenari del botellot.
La normativa estableix que queda prohibit el consum de begudes alcohòliques en espais públics, fora dels establiments i zones expressament autoritzades, quan pugui molestar altres persones o afectar el dret al descans i la tranquil·litat del veïnat. Aquesta prohibició no afecta les festes municipals autoritzades ni les terrasses legals dels establiments.
Situacions de major gravetat
L’ordenança identifica com especialment greus les conductes dels infractors de la norma en funció de l’escenari en el que es produeix, de manera que també comporten sancions més grans.
Botellots en grup
El consum d’alcohol en grups de persones que constitueixen el fenomen del botellot serà considerat greu, excepte si es realitza en espais habilitats i autoritzats per l’Ajuntament.
Impacte sobre l’entorn i el veïnat
Quan el consum deteriora la tranquil·litat de l’entorn, provoca situacions d’insalubritat o afecta el descans del veïnat, serà considerat especialment greu.
Presència de menors
El consum en llocs amb menors o la presència d’infants i adolescents s’inclou com una conducta especialment greu.
La normativa també apunta que els organitzadors d’actes públics –culturals, festius, lúdics o esportius– han de vetllar perquè no es produeixin aquestes conductes i comunicar qualsevol incidència als agents de l’autoritat. Igualment, els propietaris d’establiments destinats a la venda o consum d’alcohol han d’evitar que les begudes es consumeixin a l’exterior del local o fora de les terrasses autoritzades. Per raons de seguretat, els establiments no podran vendre alcohol en les franges horàries establertes per normativa, incloent botigues amb excepcions horàries, gasolineres i altres punts de venda.
Les infraccions previstes en aquesta ordenança se sancionaran amb multes que varien segons la gravetat de la conducta. Les infraccions lleus comportaran sancions d’entre 30 i 750 euros, mentre que les infraccions greus podran ser castigades amb multes d’entre 750 i 1.500 euros. Les molt greus podran ser de fins a 3.000 euros. n
