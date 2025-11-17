El Centre d'Estudis Lacetans etrenarà una secció d'Arqueologia Medieval
L’objectiu del nou grup de treball creat en el marc del 30è aniversari de l'entitat serà excavar, estudiar i difondre l’ocupació medieval amb el Castellvell com a primer referent
Miquel Spa
El Centre d’Estudis Lacetans (CEL), que aquest 2026 complirà 30 anys de trajectòria, crearà una nova Seccio ’d'Arqueologia edieval. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de consolidar i estudiar els vestigis medievals detectats en diverses excavacions del Solsonès, com les de Castellvell, Sorba i altres punts de la comarca.
Fins ara, el CEL comptava amb quatre seccions: Arqueologia ibèrica, Natura, Història i Etnologia. La secció d’arqueologia, centrada en el període ibèric i amb 30 campanyes anuals de voluntariat, ha estat el model a seguir. La nova secció medieval permetrà vertebrar els descobriments d’aquest període, incloent pobles i estructures com muralles i torres, i continuar projectes iniciats fa dècades.
Segons Neus Mujal, presidenta del centre, “l’objectiu d’aquesta secció serà excavar i estudiar tot el procés d’ocupació medieval del territori” i “aquest grup acabarà d’estudiar i consolidar coses que nosaltres havíem començat fa trenta anys”. La iniciativa comptarà amb la participació de professionals procedents de la Universitat de Barcelona, que aportaran experiència en excavacions i estudi del patrimoni medieval.
El CEL continua desenvolupant altres projectes, com l’exposició sobre els Camins de l’aigua a Solsona, que recorre la història del subministrament des de l’època ibèrica fins al segle XX. Amb aquesta nova secció, el Centre d’Estudis Lacetans reforça el seu compromís amb la conservació i divulgació del patrimoni històric i arqueològic del territori. La nova secció fixarà l'any que ve quines accions portarà a terme com ara excavacions, conferències o publicacions amb l'objectiu de consolidar el patrimoni històric i fer-ne difusió.
