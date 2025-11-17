Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Centre d'Estudis Lacetans etrenarà una secció d'Arqueologia Medieval

L’objectiu del nou grup de treball creat en el marc del 30è aniversari de l'entitat serà excavar, estudiar i difondre l’ocupació medieval amb el Castellvell com a primer referent

Les restes arqueològiques del Castellvell

El Centre d’Estudis Lacetans (CEL), que aquest 2026 complirà 30 anys de trajectòria, crearà una nova Seccio ’d'Arqueologia edieval. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de consolidar i estudiar els vestigis medievals detectats en diverses excavacions del Solsonès, com les de Castellvell, Sorba i altres punts de la comarca.

Fins ara, el CEL comptava amb quatre seccions: Arqueologia ibèrica, Natura, Història i Etnologia. La secció d’arqueologia, centrada en el període ibèric i amb 30 campanyes anuals de voluntariat, ha estat el model a seguir. La nova secció medieval permetrà vertebrar els descobriments d’aquest període, incloent pobles i estructures com muralles i torres, i continuar projectes iniciats fa dècades.

Segons Neus Mujal, presidenta del centre, “l’objectiu d’aquesta secció serà excavar i estudiar tot el procés d’ocupació medieval del territori” i “aquest grup acabarà d’estudiar i consolidar coses que nosaltres havíem començat fa trenta anys”. La iniciativa comptarà amb la participació de professionals procedents de la Universitat de Barcelona, que aportaran experiència en excavacions i estudi del patrimoni medieval.

El CEL continua desenvolupant altres projectes, com l’exposició sobre els Camins de l’aigua a Solsona, que recorre la història del subministrament des de l’època ibèrica fins al segle XX. Amb aquesta nova secció, el Centre d’Estudis Lacetans reforça el seu compromís amb la conservació i divulgació del patrimoni històric i arqueològic del territori. La nova secció fixarà l'any que ve quines accions portarà a terme com ara excavacions, conferències o publicacions amb l'objectiu de consolidar el patrimoni històric i fer-ne difusió.

