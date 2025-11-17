Nadal al Solsonès: lots locals i solidaris
La cooperativa Territori de Masies posa en marxa una nova edició dels seus lots formats amb productes de la comarca en col·laboració amb el servei ocupacional d’Amisol
Miquel Spa
Amb l’arribada de les festes, la cooperativa Territori de Masies ha posat en marxa una nova edició dels seus Lots de Nadal, formats amb productes i serveis del Baix Solsonès. La iniciativa vol posar en valor la feina d’artesans, pagesos i petits productors del territori, alhora que ofereix a empreses, entitats i veïnes l’opció de regalar proximitat, qualitat i identitat. Enguany, la proposta inclou una col·laboració especial amb l’Associació Amisol.
Productes locals i lots personalitzats
La cooperativa proposa lots temàtics pensats per compartir moments especials. Entre les opcions hi ha el lot Esmorzar, el lot Vermut, el lot Dinar de Nadal amb xai o pollastre, el lot Sobretaula i el lot Brindar, amb una selecció de begudes ideals per a les festes.
Un segon grup de propostes està dirigit a persones especials, amb lots d’experiències vinculades a la llar, la salut, la descoberta, l’aventura, els sentits o la natura. Entre els lots destacats figura el lot Territori de Masies, amb productes elaborats per la pròpia cooperativa, i el nou lot Farines, que inclou farina a escollir, un receptari i una fusta de tallar alimentària elaborada per Amisol. També es poden preparar lots personalitzats adaptats a cada necessitat.
Col·laboració amb l’Associació Amisol
Enguany, cada lot d’empresa incorporarà un detall fet pels usuaris del servei ocupacional d’Amisol, convertint cada obsequi en un gest de compromís social i comunitari.
Una iniciativa que reforça el territori
Segons Territori de Masies, els lots volen oferir una alternativa coherent amb els valors del territori: reconèixer la feina de la gent que fa viure els pobles i fomentar el consum responsable i de proximitat.
Territori de Masies és una cooperativa rural sense ànim de lucre formada per veïnes, associacions i empreses del Baix Solsonès. Treballa per promoure i protegir les maneres de fer, els paisatges i la vida als pobles, generant oportunitats i visibilitat per al món rural.
Tota la informació sobre els lots està disponible al web de Territori de Masies (territoridemasies.cat/lots). Les empreses, entitats o veïnes poden sol·licitar el catàleg o una proposta personalitzada escrivint a informacio@territoridemasies.cat o trucant al 693 054 437.
