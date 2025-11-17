Novembre Feminista a Solsona
Ajuntament, Actua i Arada programen un calendari d'activitats per reflexionar, formar-se i actuar col·lectivament davant les desigualtats i la violència de gènere
Miquel Spa
Amb motiu del dia mundial contra la violència masclista, l’Actua amb la col·laboració de L’Arada Creativitat Social i l’Ajuntament de Solsona presenta el cicle “Novembre Feminista”, un conjunt d’activitats per reflexionar, formar-se i actuar col·lectivament davant les desigualtats i la violència de gènere.
Sota el lema “Compromís i acció contra les violències masclistes”, el programa inclou dues jornades temàtiques que tindran lloc a la Sala Cultural de l’Ajuntament de Solsona.
El primer acte, “Les cures al centre: igualtat i drets laborals”, es durà a terme el pròxim dijous dia 20 de novembre. A les 18 h de la tarda es realitzarà una formació dirigida a entitats a càrrec de l’Arada Creativitat Social on es parlarà sobre els plans d’igualtat.
A continuació, a les 19.00 h, es presentarà el projecte dels Punts de Trobada Laboral (PTL), amb una sessió centrada en els drets de les treballadores de les cures i de la llar, conduïda per Cristina Zambrano, advocada i col·laboradora de la CNT.
El segon acte, “Violències masclistes i relats de resistència”, tindrà lloc el divendres 21 de novembre. Es realitzarà la presentació del llibre “Violència en tres actes”, escrit per l’autora Jenn Díaz, que ens acompanyarà i ens parlarà sobre com la violència masclista penetra en el quotidià. En acabar, hi haurà una trobada d’entitats i formació, un espai de reflexió, diàleg i intercanvi amb l’escriptora.
A les 19:30 h al Cine París de Solsona hi haurà la projecció del documental Naharina i un col·loqui posterior amb el seu director, Ferran Domènech. Aquesta activitat està organitzada pel Casal Popular La Fura.
Amb aquestes jornades, l’Actua Feminista vol reforçar el treball col·lectiu per la igualtat, oferint espais de debat i formació que posin les cures i la resistència feminista al centre de la vida social i laboral.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76).
L’activitat compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat i Feminismes i la Diputació de Lleida.
