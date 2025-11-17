Prades de la Molsosa s'equiparà amb una xarxa de calor comunitària
Una calefacció amb biomassa permetrà escalfar les masies disperses a partir de calderes individuals
Miquel Spa
L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) ha adjudicat un ajut per valor de 214.227,78 euros a la cooperativa PradesCoop per la implantació d’una caldera i una xarxa de calor comunitàries, incloent autoconsum fotovoltaic. Aquest finançament correspon al «Pla de recuperació i resiliència de la Unió Europea – NextGenerationEU» (programa CE Implementa) i és una de les 42 iniciatives subvencionades a Catalunya.
Aquest suport econòmic serà clau per a fer realitat una instal·lació de calefacció comunitària amb biomassa al nucli de Prades de la Molsosa (Solsonès) i, mitjançant calderes individuals, a les masies disperses de les persones sòcies de la cooperativa. El projecte, elaborat per l’enginyeria solsonina CB2G, preveu comptar amb una caldera d’estella de 250 kW de potència i una xarxa de distribució de calor soterrada on s’hi puguin connectar totes les cases del nucli de Prades, i altres espais públics com l’església de Sant Ponç o el local social «la Presó». També està contemplada una coberta fotovoltaica i una bateria per a autoconsum.
Al mateix temps s’està treballant amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i amb la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals Boscat per tal que la gestió forestal sostenible dels boscos de les sòcies de PradesCoop pugui subministrar l’estella necessària. El Solsonès té molt present l’incendi del 1998, on es van cremar 27.000 hectàrees durant 5 dies i va canviar el paisatge i la vida de tot l’entorn. PradesCoop també col·labora en projectes amb l’Associació Forestal de la Vall de Lord per proveir-se de colles de treballadors forestals i de biomassa de proximitat mentre no es disposi de recursos propis.
PradesCoop és una cooperativa integral rural i de consum nascuda el 2024 de l’Associació de Veïnes i Veïns de Prades de la Molsosa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida especialment a la població més vulnerable, preservar-ne els valors naturals i lluitar contra el canvi climàtic. La cooperativa impulsa propostes per millorar la climatització i el confort en un entorn rural dispers amb dificultats per fixar la població sobre el territori.
PradesCoop ha posat en marxa el seu primer projecte de calefacció comunitària gràcies a una subvenció SolarCoop de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que també ha finançat una auditoria energètica a les cases de les sòcies i un projecte d’autoconsum elèctric compartit amb fotovoltaica. Els ajuts CE Implementa representen un impuls econòmic i reconeixen la integració de la transició energètica amb les necessitats locals.
El Consell Rector de PradesCoop ha presentat el Projecte d’Actuació Urbanística a l’Ajuntament de La Molsosa i espera els pressupostos per iniciar l’execució tècnica. Paral·lelament, s’exploren altres fonts de finançament, incloent convocatòries Singulars i Leader, i s’ha incorporat la cooperativa a Coop57 per accedir a finançament solidari.
PradesCoop, cooperativa rural impulsada amb el suport de la Generalitat i l’Arada, integra serveis energètics a les cases i masies i projectes complementaris com compres col·lectives de calderes, millores en telecomunicacions, ús de recursos hídrics, cotxe elèctric compartit i comandes d’aliments de proximitat. La cooperativa continua oberta a noves sòcies de Solsonès, Bages i Anoia, amb suport d’institucions públiques i privades com l’ICAEN, la Diputació de Lleida, el CTFC i Boscat.
