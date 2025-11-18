El Consell ofereix una plaça d'informàtic a jove en pràctiques
El contracte tindrà com a data màxima d’inici el 27 de febrer, una durada de dotze mesos i una jornada laboral del 100%
Miquel Spa
El Consell Comarcal del Solsonès ha obert una oferta laboral per incorporar una persona al lloc d’informàtic, mitjançant un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. La convocatòria s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys que disposin de Formació Professional de grau superior d’Informàtica o titulació equivalent.
Les persones aspirants han de complir els requisits següents: estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiàries; estar inscrites a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i tenir capacitat per formalitzar un contracte formatiu per a la pràctica professional; i acreditar una titulació de Formació Professional de grau superior o equivalent, amb una antiguitat màxima de tres anys des de la finalització dels estudis, complint la resta de requisits establerts. Tots els requisits s’hauran d’acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.
El contracte tindrà com a data màxima d’inici el 27 de febrer de 2026, una durada de 12 mesos i una jornada laboral del 100%. Aquesta actuació s’emmarca en la Resolució EMT/2815/2025, corresponent a la Convocatòria 2025 de Contractes Formatius per a l’Obtenció de Pràctica Professional (SOC – Joves en Pràctiques), subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançada en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT