Experts del Centre Sanitari del Solsonès alerten dels fàrmacs contra la incontinència urinària: “Pastilles, només les necessàries”
Els professionals alerten amb una guia que els medicaments més habituals tenen una eficàcia limitada i poden provocar efectes adversos importants
El Centre Sanitari del Solsonès promou una guia per combatre de manera correcta la incontinència urinària i posa a disposició dels usuaris un equip d’assessorament i ajuda per resoldre dubtes sobre tractaments i prevenció.
Els professionals alerten que els antiespasmòdics urinaris, els medicaments més habituals per tractar aquest problema, tenen una eficàcia limitada i poden provocar efectes adversos importants. En general, aquests fàrmacs només redueixen menys d’una micció al dia, però poden generar sequedat de boca, restrenyiment, visió borrosa, mareig, nàusees o infeccions del tracte urinari. També s’han associat a caigudes i alteracions mentals com somnolència, confusió, desorientació, agitació o al·lucinacions, amb major risc en persones grans, que poden patir fractures per caigudes o pèrdues de memòria.
Davant qualsevol efecte advers, els experts recomanen consultar el metge o metgessa, que pot valorar suspendre el tractament si no és efectiu o representa un risc.
L'alternativa a les pastilles
Com a alternativa, els professionals del centre poden suggerir entrenaments per controlar la bufeta o exercicis per enfortir els músculs de la pelvis, com els exercicis de Kegel, que poden millorar la incontinència sense necessitat de medicació.
A més, es recomana adoptar hàbits saludables com orinar cada tres hores, garantir un accés fàcil al lavabo, mantenir una alimentació rica en fibra i beure uns 1,5 litres d’aigua al dia, reduir begudes estimulants com cafè o tònica i evitar alcohol i tabac. També és important practicar activitat física regular i mantenir un pes adequat (IMC inferior a 30 kg/m²).
El Centre de Salut recorda als pacients que, davant la incontinència urinària, “pastilles, només les necessàries”, i que el seu equip està disponible per oferir assessorament individualitzat i orientació en la gestió del problema.
