La gestió solsonina dels recursos a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal coordina un programa que integra aigua, energia, alimentació i ecosistemes en espais naturals d’Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Jordània, el Marroc i el Líban
Miquel Spa
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) del Solsonès coordina el Projecte RES-MAB, una iniciativa internacional finançada per la Fundació PRIMA que té com a objectiu impulsar una gestió integrada i sostenible dels recursos naturals a les Reserves de la Biosfera de la Mediterrània. El programa aplica l’enfocament Nexus WEFE —que integra Aigua, Energia, Alimentació i Ecosistemes— en deu espais de demostració que funcionen com a laboratoris vius on es proven solucions innovadores de resiliència climàtica i desenvolupament sostenible.
El projecte reuneix socis d’Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Jordània, el Marroc i el Líban, entre centres de recerca, ONG i organismes governamentals. Tots ells treballen de manera coordinada per afrontar reptes ambientals i socials comuns, millorar la gestió dels recursos i reforçar la biodiversitat, alhora que donen suport als mitjans de vida de les comunitats locals.
En aquest context, la darrera trobada del consorci celebrada aquesta setmana passada ha significat una fita en l’evolució del projecte, tant per l’impuls científic i estratègic com per l’intercanvi entre participants. Les sessions d’obertura van posar de manifest la cohesió entre els socis, que ja perceben un valor operatiu notable generat pel treball conjunt. Les autoavaluacions participatives també van revelar una sensació compartida d’enriquiment i una clara alineació pel que fa a l’orientació del projecte, així com una capacitat reforçada per anticipar riscos i coordinar amb més eficàcia les properes fases.
La reunió intermèdia al Mont-Ventoux va servir per revisar els avenços del projecte, compartir coneixement i coordinar les estratègies futures entre els socis mediterranis. Al llarg de tres dies, les sessions tècniques, les visites de camp i els tallers col·laboratius van permetre aprofundir en els reptes d’implementació i en l’aplicació del marc Nexus. En les sessions científiques, el CTFC va presentar l’impuls acadèmic del projecte, amb tesis doctorals i de màster en marxa, mentre que altres socis van exposar els progressos en les seves Reserves de la Biosfera. Un exercici participatiu va obrir la porta a imaginar un futur RES-MAB 2.0, posant èmfasi en la necessitat d’analitzar millor cada Reserva, entendre els reptes locals i reforçar la confiança amb els actors del territori. La trobada va reafirmar el compromís del consorci amb solucions sostenibles per afrontar el canvi climàtic i la pressió sobre els recursos a la Mediterrània.
