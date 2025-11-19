Les receptes de tota la vida en una festa cultural al Miracle
La cuina de proximitat i el producte agroalimentari del Baix Solsonès seran el fil conductor de la nova edició del Cicle de Cultura a l’Era aquest diumenge
Miquel Spa
La cuina de proximitat i el producte agroalimentari del Baix Solsonès seran el fil conductor de la nova edició del Cicle de Cultura a l’Era, que Territori de Masies inaugurarà aquest diumenge 23 de novembre al Santuari del Miracle. La jornada vol posar en valor la producció local i les farines ecològiques elaborades a la comarca, que s’han convertit en un dels emblemes del projecte cooperatiu.
L’acte s’encetarà amb la presentació del receptari Les farines de Territori de Masies a la taula, un volum que recull aportacions culinàries de sòcies, restaurants i veïnes del territori. La publicació reuneix des de propostes salades i dolces fins a pans i receptes tradicionals catalanes, totes elaborades amb farines de producció local que volen reforçar el vincle entre pagesia, alimentació i cultura gastronòmica.
Per donar vida al receptari, la jornada inclourà una demostració en directe de Sílvia Ferrer-Dalmau, de l’Espai René, amb la participació de La Cuineta d’Aquí. L’activitat culminarà amb un tast de producte local als exteriors de les Cel·les del Miracle. Els tiquets tenen un preu de 7 euros (públic general) i 5 euros per a sòcies de Territori de Masies.
Després de la part gastronòmica, el protagonisme passarà a la música amb el concert del Montserrat Isanta Duo, integrat per Montserrat Isanta i Eduard Gener. El duet oferirà un repertori íntim de cançons catalanes, italianes i franceses, peces de jazz i clàssics dels anys seixanta que van popularitzar veus com Núria Feliu, Guillem d’Efak o Salomé. El concert té un cost de 15 euros (general) i 12 euros per a sòcies.
Les entrades ja es poden adquirir a territoridemasies.cat/botiga, per telèfon (693 054 437) o mitjançant el correu informacio@territoridemasies.cat.
La cita forma part del Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, un programa que combina cultura, patrimoni i promoció del producte local. La iniciativa també dona visibilitat al projecte de farines ecològiques impulsat per la cooperativa i quatre socis agraris, i s’emmarca en la voluntat de reforçar un model de turisme agroalimentari sostenible.
El cicle continuarà amb dues sessions més: el 30 de novembre a Les Corts de Biosca (Castelltallat) amb un concert de David Lama, i el 8 de desembre a Santa Maria de Su amb el Cant de la Sibil·la, interpretat per Laura de Castellet.
La iniciativa compta amb el suport dels departaments d’Acció Climàtica, Cultura, i Igualtat i Feminismes, així com de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. Territori de Masies disposa del segell de Venda de Proximitat, que certifica els productors que comercialitzen directament els seus productes segons el Decret 24/2013.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa