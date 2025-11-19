Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les receptes de tota la vida en una festa cultural al Miracle

La cuina de proximitat i el producte agroalimentari del Baix Solsonès seran el fil conductor de la nova edició del Cicle de Cultura a l’Era aquest diumenge

Una activitat gastronòmica de Territori de Masies / TM

Miquel Spa

Solsona

La cuina de proximitat i el producte agroalimentari del Baix Solsonès seran el fil conductor de la nova edició del Cicle de Cultura a l’Era, que Territori de Masies inaugurarà aquest diumenge 23 de novembre al Santuari del Miracle. La jornada vol posar en valor la producció local i les farines ecològiques elaborades a la comarca, que s’han convertit en un dels emblemes del projecte cooperatiu.

L’acte s’encetarà amb la presentació del receptari Les farines de Territori de Masies a la taula, un volum que recull aportacions culinàries de sòcies, restaurants i veïnes del territori. La publicació reuneix des de propostes salades i dolces fins a pans i receptes tradicionals catalanes, totes elaborades amb farines de producció local que volen reforçar el vincle entre pagesia, alimentació i cultura gastronòmica.

Per donar vida al receptari, la jornada inclourà una demostració en directe de Sílvia Ferrer-Dalmau, de l’Espai René, amb la participació de La Cuineta d’Aquí. L’activitat culminarà amb un tast de producte local als exteriors de les Cel·les del Miracle. Els tiquets tenen un preu de 7 euros (públic general) i 5 euros per a sòcies de Territori de Masies.

Després de la part gastronòmica, el protagonisme passarà a la música amb el concert del Montserrat Isanta Duo, integrat per Montserrat Isanta i Eduard Gener. El duet oferirà un repertori íntim de cançons catalanes, italianes i franceses, peces de jazz i clàssics dels anys seixanta que van popularitzar veus com Núria Feliu, Guillem d’Efak o Salomé. El concert té un cost de 15 euros (general) i 12 euros per a sòcies.

Les entrades ja es poden adquirir a territoridemasies.cat/botiga, per telèfon (693 054 437) o mitjançant el correu informacio@territoridemasies.cat.

La cita forma part del Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, un programa que combina cultura, patrimoni i promoció del producte local. La iniciativa també dona visibilitat al projecte de farines ecològiques impulsat per la cooperativa i quatre socis agraris, i s’emmarca en la voluntat de reforçar un model de turisme agroalimentari sostenible.

El cicle continuarà amb dues sessions més: el 30 de novembre a Les Corts de Biosca (Castelltallat) amb un concert de David Lama, i el 8 de desembre a Santa Maria de Su amb el Cant de la Sibil·la, interpretat per Laura de Castellet.

La iniciativa compta amb el suport dels departaments d’Acció Climàtica, Cultura, i Igualtat i Feminismes, així com de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. Territori de Masies disposa del segell de Venda de Proximitat, que certifica els productors que comercialitzen directament els seus productes segons el Decret 24/2013.

RRSS
Les receptes de tota la vida en una festa cultural al Miracle

