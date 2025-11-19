Neus Mujal: "potenciarem la recuperació i divulgació del patrimoni medieval del Solsonès"
La presidenta del Centre d'Estudis Lacetans encara el 30è aniversari de l'entitat desitjant que les noves generacions s'impliquin en la junta
Miquel Spa
Una de les ànimes de la vida social i cultural de Solsona. Camina amb decisió pels carrers fent encàrrecs i projectant alguna acció cultural. Neus Mujal, infermera i professora d’història a Cardona de professió, viu ara la jubilació igulament enfeinada presidint el Centre d'Estudis Lacetans, una institució que és a les portes del trentè aniversari amb nous projectes...
—Quan va començar a formar part del CEL i quina ha estat la seva funció principal?
—Fa molt de temps que estic vinculada al centre; pràcticament des dels inicis. Actualment en soc la presidenta i m’ocupo, juntament amb la resta de la Junta, de coordinar les activitats, supervisar projectes i garantir que les seccions funcionin correctament.
—És una de les entitats històriques del Solsonès...
—Si, aquest 2026 farem 30 anys des de la fundació. El CEL es va crear amb l’objectiu d’estudiar i protegir el patrimoni cultural i natural del Solsonès.
—Quines seccions té actualment el CEL i què fan?
—Tenim quatre seccions. La primera és la d’arqueologia ibèrica, que organitza campanyes anuals amb voluntaris i alumnes d’arqueologia, principalment al Solsonès. La segona és la de Natura, que desenvolupa activitats cada mes com sortides per netejar rius o fer censos d'ocells. La tercera és la de Història, que ha investigat, entre altres coses, el cost humà de la Guerra Civil i ha homenatjat persones deportades als camps de Mauthausen. La secció d’Etnologia és més petita però també ha realitzat diverses activitats puntuals de difusió en aquesta temàtica.
—Ara anuncien la creació d'una nova secció, la d'Arqueologia Medieval...
—Si, hem decidit obrir una secció d’Arqueologia Medieval per consolidar i estudiar els vestigis medievals detectats en excavacions de Solsona i altres punts de la comarca. Aquesta secció neix també a partir de la demanda de la Universitat de Barcelona, que vol donar continuïtat als treballs que hem portat a terme durant trenta anys.
—Com es gestionarà la nova secció dins del CEL?
—Els membres de la secció tindran representació a la Junta del centre i una certa autonomia per organitzar les seves excavacions i activitats. Seran responsables de coordinar els projectes medievals, establir cronologies i dur a terme estudis científics dels jaciments.
—Quins llocs del territori es veuran beneficiats per aquestes excavacions?
—Els principals punts són Castellvell, Sorba i altres localitzacions on ja hem trobat restes d’època ibèrica, romana i medieval. Per exemple, a Castellvell hi ha restes d’una muralla i d’una torre medieval, sobre les quals volem continuar excavant per entendre millor l’ocupació del territori durant els segles XI i XII.
—Quina relació tindrà la secció amb professionals externs?
—Comptarem amb arqueòlegs i professors de Barcelona, que aportaran experiència i coneixements tècnics. Això permetrà que els projectes no només siguin de voluntariat, sinó que també tinguin un nivell professional i científic elevat.
—Quin objectiu final té aquesta nova secció?
—L’objectiu principal és recuperar, estudiar i divulgar el patrimoni medieval. Com hem fet amb altres excavacions, volem documentar i conservar els jaciments, i també oferir jornades obertes al públic per donar a conèixer aquests llegats. És molt important perquè ens permet donar continuïtat als projectes iniciats fa dècades i aprofundir en la història medieval del nostre territori. Com sempre dic, si estimem Catalunya, tots els qui podem hem de contribuir d’alguna manera, i amb aquesta secció continuem treballant per conservar i difondre la nostra història
—Quines altres activitats desenvolupa el CEL a més de les excavacions?
—Cada any publiquem la revista Òpidum, amb articles revisats per especialistes. També hem organitzat exposicions destacades, com la dedicada als Camins de l’Aigua de Solsona, que recorre la història del subministrament d’aigua des de l’època ibèrica fins al segle XX. Aquestes activitats ajuden a divulgar la recerca i implicar la ciutadania en la conservació del patrimoni.
—Com veu la participació dels joves al centre?
—Les seccions són actives i funcionen bé, però tenim dificultats per retenir joves a la Junta. Tot i això, la nova generació col·labora en projectes concrets, i esperem que amb el temps puguin assumir més responsabilitats i garantir la continuïtat del centre.
