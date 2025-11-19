Un pla reforçarà el Català al comerç de Solsona
La iniciativa neix per donar resposta a les transformacions sociodemogràfiques que ha viscut la ciutat en la darrera dècada
Miquel Spa
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha presentat a Solsona un pla d’accions estratègiques per reforçar l’ús del català al sector comercial, amb el suport del Departament de Política Lingüística, l’Ajuntament i els principals agents econòmics locals. La iniciativa neix per donar resposta a les transformacions sociodemogràfiques que ha viscut la ciutat en la darrera dècada i que, segons el CPNL, fan necessari consolidar els bons indicadors actuals i evitar un retrocés en l’ús de la llengua.
En la presentació del Pla Ofercat, la directora del CNL de Lleida, Balbina Escolà, va destacar que “l’ús del català als comerços de Solsona presenta uns nivells molt positius, però cal vetllar perquè no reculi”. L’acte va comptar amb la participació de la coordinadora de Foment de l’Ús del CNL, Meritxell Mir, i del tècnic del Servei Comarcal de Català del Solsonès, Oriol Vaqué, així com de l’alcaldessa, Judit Gisbert, representants de la UBIC i del Gremi d’Hostaleria.
El Pla incorpora accions formatives, informatives i de sensibilització que es desplegaran els pròxims quatre anys, amb especial incidència en els sectors amb més dèficits lingüístics, com la restauració i l’equipament de la llar. Una de les iniciatives centrals és el projecte Comerços aprenents, que oferirà formació bàsica de català in situ en una desena d’establiments perquè els treballadors puguin atendre la clientela en aquesta llengua en interaccions quotidianes. Paral·lelament, una cinquantena de visites comercials serviran per informar sobre drets i deures lingüístics i donar a conèixer serveis com l’Assessorament Lingüístic (SAL).
Les dades de l’últim Estudi Ofercat, elaborat amb observacions en 151 establiments, indiquen que el 73% dels treballadors inicien la conversa en català i que el 84,5% mantenen la llengua quan el client també ho fa, mentre que un 14,2% canvien al castellà. Pel que fa a la retolació, Solsona presenta un 75% d’establiments amb rètols identificatius en català i gairebé un 96% amb retolació informativa també en català. L’Índex Ofercat —que mesura l’oferta lingüística de 0 a 100— situa Solsona amb 82 punts en retolació identificativa, 77 en llengua de salutació i 86 en disponibilitat lingüística.
El projecte Ofercat té una trajectòria de vint-i-cinc anys i combina estudi i actuació: cada cinc anys es repeteixen els Estudis i els Plans per adaptar-los als nous contextos socials i econòmics. Amb el nou pla, Solsona vol mantenir els bons nivells d’ús del català i garantir que el comerç continuï essent un espai de cohesió i de normalitat lingüística a la ciutat.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa