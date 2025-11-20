Biblioteca de Solsona: aquests són els títols imprescindibles per a infants
Les expertes Anna Juan i Piu Martínez explicaran la seva selecció bibliogràfica, adreçada a professionals i famílies
Miquel Spa
La Biblioteca Carles Morató de Solsona convida professionals i famílies a la presentació d’una selecció bibliogràfica de títols imprescindibles per a les sales de lectura infantils. Es tracta de la guia Joc i experimentació a les literatures gràfiques infantils, obra de les expertes Anna Juan i Piu Martínez. L’acte tindrà lloc el proper dimecres 26 de novembre de deu a dotze del migdia. Aquesta publicació, editada en paper aquest any pel Servei de Biblioteques, presenta 76 obres que juguen amb diferents llenguatges (imatge, format, materialitat...), classificades en diferents categories de jocs i experimentacions. Les seves autores explicaran a la biblioteca solsonina l’objectiu de la guia i els criteris amb què han fet la selecció i proposaran un recorregut pels llibres escollits.
Anna Juan és doctora en Antropologia Social i Cultural i màster en llibres i literatura infantil. Docent i investigadora al camp de la didàctica de la literatura, a més de fer classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, assessora escoles i biblioteques. Piu Martínez, per la seva banda, és tècnica diplomada en Biblioteconomia i Documentació i màster en edició. Ha treballat com a bibliotecària, catalogadora i llibretera i dirigeix la col·lecció editorial Llibres Espaterrants, de l’editorial Barrett. Ambdues desenvolupen projectes i formacions sobre literatura infantil, educació literària i visual i mediació lectora i artística.
La presentació, coorganitzada per la Biblioteca Carles Morató i el Servei de Biblioteques, s’adreça especialment a professionals del sector bibliotecari, la mediació lectora i docents, tot i que és oberta a tothom que hi tingui interès. Es demana inscripció prèvia al correu electrònic biblioteca.solsona@ajsolsona.cat.
L’activitat tindrà lloc el dimecres 26 de novembre de 2025, de deu a dotze del migdia, al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona, i l’assistència requereix inscripció
