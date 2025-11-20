Prioritat pels infants: la Comissió de Reis de Solsona manté els Trabucaires sense pólvora a la Cavalcalda
Els membres de l'entitat assumeixen la mesura i hi participaran com acompanyants de ses majestats per pacificar l'activitat pels més petits
Miquel Spa
La Comissió de Reis tornarà a convidar els Trabucaires de Solsona a participar en la Cavalcada de Ses Majestats en el paper de xofers o membres dels acompanyants de ses majestats, sense disparar els seus tradicionals trabucs. La decisió forma part d’una política d'aquest grup de treball formar per voluntaris i l'Ajuntament, per reduir la pirotècnica durant la festa.
Segons expliquen els organitzadors, la mesura va sorgir per protegir els infants, molts dels quals associaven la imatge del trabuc amb els trets i s’espantaven amb el soroll. Des de llavors, els Trabucaires continuen participant activament en la cavalcada, però de manera simbòlica i segura, convertint-se en acompanyants dels carrosses i vehicles que transporten els Reis.
La iniciativa combina la preservació de la tradició local amb la seguretat i el confort dels més petits, assegurant que la festa mantingui la seva màgia i atractiu sense generar por ni situacions de risc. D’aquesta manera, la colla històrica de Solsona continua present en les celebracions, adaptant-se a les necessitats de la comunitat i al respecte pels infants.
Participació silenciosa assumida
El president dels Trabucaires de Solsona va reconèixer que la mesura els va saber greu, però que van decidir continuar contribuint a la cavalcada. Des de llavors no s’han desvinculat de la festa i han assumit altres funcions, com ara la de conductors de les carrosses, com ha estat el cas aquest any. Josep Vendrell va afegir que creuen que es poden buscar alternatives, com per exemple que els trabucaires facin la galejada en una zona més allunyada, de manera que el so no espanti els infants i es pugui mantenir la tradició. Vendrell ha explicat que de moment no han rebut la notificació de la Comissió de Reis sobre el format de la cavalcada per aquest pròxim gener.
