El Consell reconeix la trajectòria de Ramon Planes amb el premi Signum
El Consell Comarcal del Solsonès ha reconegut la trajectòria de Ramon Planes Albets com un dels historiadors clau de la vida local amb la proposta de concessió del Premi Signum. Planes Albets (Solsona, 1958) és una de les figures més destacades en l’estudi de la història i el patrimoni cultural del país, i autor de més de dos-cents treballs de recerca.
Planes es va formar a la Universitat de Barcelona, on va estar vinculat entre els anys 1977 i 1987 com a estudiant i investigador. Ell mateix reconeix com a mestra de referència la historiadora Eva Serra i Puig. Del 1987 al 2025 ha exercit com a funcionari de la Generalitat de Catalunya, desenvolupant la seva trajectòria a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.
La seva dedicació a la recerca històrica i al patrimoni s’inicià a Solsona, col·laborant amb el seu pare en la creació i organització del Museu Etnogràfic del Solsonès (1971). Arrelat a les nissagues solsonines de Planes i Albets, l’autor identifica en aquesta tradició pagesa i menestral els fonaments de la seva defensa de la cultura, de la terra i del treball.
Una obra extensa i referencial
La seva producció historiogràfica abasta principalment els segles XV al XX i incorpora aportacions en camps tan diversos com la història econòmica i agrària, les indústries rurals als Països Catalans, la història de l’art i del patrimoni cultural català, la història dels arxius públics, la protecció del patrimoni, el mercat antiquari o els conflictes de competències culturals entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Una part destacada de la seva tasca, desenvolupada al llarg de més de quaranta anys, s’ha centrat en la història de Solsona i del Solsonès històric, estudiant-ne l’evolució econòmica i sociodemogràfica, la indústria urbana, les nissagues locals i personatges rellevants, entre els quals destaca la recuperació biogràfica de la mare del pintor Antoni Viladomat.
Els seus estudis sobre patrimoni artístic han estat incorporats en obres de referència com Catalunya Romànica, L’Art Gòtic a Catalunya i Joies del Barroc Català. Paral·lelament, ha contribuït decisivament a la recuperació dels arxius públics de la ciutat, especialment els fons notarials i municipals, fins a la constitució de l’Arxiu Comarcal del Solsonès.
Entre els seus llibres, destaca també Un cop d’ull a la història de Solsona, obra de divulgació il·lustrada per Pilarín Bayés, que sintetitza la trajectòria històrica de la ciutat des de la protohistòria fins als nostres dies.
Reconeixements previs
El Premi Signum que el Ple del Consell Comarcal sotmetrà a votació se suma a altres distincions obtingudes per Planes, com el Premi Extraordinari de Llicenciatura de la Universitat de Barcelona i el Premi Jaume Sarri de l’Institut d’Estudis Catalans, atorgat pels seus estudis sobre l’arxiu històric de la Ciutat de Solsona.
