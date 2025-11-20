Detingut per robar en dues botigues de Solsona en un sol dia: hi entrava forçant la porta o trencant la finestra
L'home de 31 anys va a una pastisseria i una furiteria, de les quals es va emportar begudes, diners i altres objectes
Detenen un home de 31 anys per dos robatoris amb força en una pastisseria i una fruiteria de Solsona. Els fets van tenir lloc durant la matinada d'aquest dilluns 17 de novembre, després que forcés la porta d’accés d'un dels establiments i trencar una finestra de l'altra per accedir a l’interior. Un cop dins es va emportar begudes, diners i altres objectes. L'home ja havia comès delictes similars i avui, dijous, passarà a disposició judicial.
Després de diverses gestions, els investigadors van concloure que els dos robatoris haurien estat comesos per la mateixa persona. Dos dies després, el dimecres 19 de novembre el van localitzar i detenir a Solsona.
El detingut, amb antecedents per fets similars, passarà durant les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.
