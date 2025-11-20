Martí Abella, l'exregidor de Solsona treballava en una fàbrica quan va morir el dictador: «L’herència de Franco va perdurar uns anys»
Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, Regió7 ha pogut parlar amb diferents veus del territori que ho van viure
Va entrar a treballar a la fàbrica de bon matí, va encendre la ràdio i va ressonar «Franco ha muerto». Així va ser com, als 18 anys, l’exregidor de Solsona i expert en urbanisme, Martí Abella, va rebre la notícia. «L’emoció em va embargar, vaig sentir una sensació d’alegria perquè començava una nova etapa», confessa entre riures.
Tot i que Franco va morir el 1975, manifesta que el canvi no va ser immediat, «l’herència de la dictadura va durar uns anys més». Malgrat això, de seguida es va poder crear la primera associació de la capital de comarca, formada per veïns de tota la ciutat. «Venia a ser la primera organització global que va haver-hi que podia qüestionar l’Ajuntament franquista» i, com explica, el consistori va posar totes les facilitats per constituir-la.
De fet, encara recorda que en una ocasió la Guàrdia Civil va arrestar un jove que repartia octavetes per a la Marxa de la Llibertat i va ser el mateix alcalde franquista qui es va personar a la caserna perquè l’alliberessin.
