Rescaten en helicòpter un caçador indisposat enmig del bosc a Odèn

L'home es trobava en un lloc de difícil accés i ha hagut de ser traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell per rebre atenció sanitària

L'home ha hagut de ser rescatat en helicòpter

L'home ha hagut de ser rescatat en helicòpter / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers han hagut de rescatar per aire un caçador que ha quedat indisposat durant una batuda al bosc de la Garriga, a Odèn (Solsonès). El cos de seguretat ha rebut l'avís a 1/4 de 3 del migdia i s'han mobilitzat amb cinc dotacions terrestres. En adonar-se que l'home es trobava a la part superior d'una carena, un lloc de difícil accés, han hagut d'activar un helicòpter amb efectius del GRAE.

En arribar al lloc, han extret l'home, que es trobava marejat i no es veia amb cor d'arribar fins al seu vehicle, i l'han traslladat a l'aeroport de la Seu d'Urgell. Des d'allà, una ambulància l'ha portat fins a l'hospital per rebre atenció mèdica.

