ADF Vall de Lord: l'ànima del territori que cuida el bosc
L'Associació de Defensa Forestal construeix un nou punt d'aigua que culmina un any de treballs en la gestió i manteniment dels boscos
L’ADF Vall de Lord ha posat en marxa el projecte per crear un nou punt de reserva d’aigua al terme municipal de Guixers, una infraestructura clau per reforçar la prevenció i la resposta davant els incendis forestals a la Vall de Lord. La iniciativa s’emmarca en les actuacions que l’associació duu a terme per millorar la gestió forestal i dotar el territori d’elements estratègics que facilitin el treball dels equips d’extinció, tant terrestres com aeris. Aquest tipus de basses són fonamentals en zones de muntanya, on la rapidesa en l’abastiment d’aigua pot marcar la diferència en l’evolució d’un incendi.
Durant el 2025 s’ha executat l’arranjament del camí de Marginedes fins a Can Sants i s’han iniciat els treballs per habilitar el nou punt d’aigua al camí de Can Blanc. Fins ara s’ha dut a terme el desbrossament i l’explanació del terreny, una fase imprescindible per assegurar l’estabilitat i l’accessibilitat de la futura bassa. Les tasques restants es completaran al llarg del 2026, quan s’instal·laran els elements tècnics necessaris perquè el punt d’aigua entri en funcionament.
El projecte ha estat possible gràcies al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que hi aporta la major part del finançament amb el suport del FEADER. En total, la inversió és de 51.171,11 euros, dels quals 45.864,00 provenen del departament i 5.307,11 euros els assumeix l’Ajuntament de Guixers, que també col·labora en el desenvolupament de l’actuació.
Des de l’ADF Vall de Lord han volgut destacar la implicació del territori i especialment la cessió del terreny per part de Miquel Plana, que ha permès ubicar la nova infraestructura en un punt estratègic. Un projecte que, un cop finalitzat, reforçarà la xarxa de suport a les operacions contra el foc en una zona altament vulnerable i amb un risc creixent d’incendis a causa dels canvis climàtics i l’evolució del mosaic forestal.
