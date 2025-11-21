Producte d'Aquí: el Solsonès i Cardona al plat
Des dels seus inicis més de 30 productors locals han participa en el projecte a través de tallers, showcookings, vídeos i el Mercat d’aquí
Turisme del Solsonès ha tancat la campanya gastronòmica d'aquest any amb un balanç positiu pel volum d'accions realitzades i el públic al que ha fet arribar la producció agroalimentària de la comarca. En aquest sentit, un dels puntals de la campanya conjuntament amb 'Quin gust de comarca' ha tornat ha estat el projecte 'Producte d’Aquí' , que s'ha consolidat recuperats els nivells de negoci d'abans de la pandèmia com un referent en la promoció alimentària local. Des de Turisme del Solsonès han apuntat que la campanya ha comportat "fires, tallers de cuina, degustacions, xerrades, entre altres activitats que ens han permès conèixer i gaudir dels productes i productors locals d’arreu de la comarca... Volem donar les gràcies a tots els participants per fer-ho possible! I recordeu, al Solsonès continuem amb una gran oferta culinària durant tot l’any".
Producte d'Aquí va néixer amb la voluntat d’identificar, promoure i difondre les iniciatives agroalimentàries i agroecològiques del territori, el comerç local, l’artesania, la gastronomia i l’entorn, tot apostant perquè aquestes activitats tinguin un paper clau en el desenvolupament rural. L’objectiu és reforçar la cooperació entre entitats públiques i privades locals, per construir noves complicitats i confiança sobre el territori.
Impulsat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, el projecte actua sota el lema “cultivant confiances, enaltint el territori”, jugant amb la idea que “aquí” representa el producte local que tothom reconeix com propi.
En el context de la pandèmia de la covid-19, les accions inicials del projecte van haver de reorientar-se. Així va néixer la campanya BellMig / Producte d’Aquí, articulada en tres eixos fonamentals: el paisatge, els artesans i productors locals i els serveis que apropen aquests productes (restaurants, comerços, allotjaments). Aquesta campanya inclou rutes audiovisuals cinematogràfiques que recorren indrets d’interès, mostrant espais naturals, productors, comerços i altres agents del territori.
Entre les accions desenvolupades en aquests anys, s’han gravat 32 càpsules sobre productors locals i 4 programes temàtics corresponents a cada ruta del projecte. En aquests treballs han participat prop de 97 empreses del territori. També s’ha fet una campanya fotogràfica que recull 32 paquets d’imatges dels productors agroalimentaris. La difusió s’ha completat amb la creació i manteniment d’un lloc web i la presència activa en xarxes socials.
El públic al qual va destinat el projecte és divers: des dels productors i productores agrícoles de la zona, fins a comerços i restauració compromesos amb la proximitat, passant per la població local, els visitants del territori i les entitats relacionades amb el turisme i les activitats culturals i ambientals.
Al projecte s’han sumat múltiples actors col·laboradors: Ajuntaments de Solsona i Cardona, Consell Comarcal del Solsonès, entitats de turisme, cooperatives, associacions de productors i empreses locals. L’aspiració principal del projecte és clara, segons apunten els seus responsables: contribuir a la reactivació de l’economia agroalimentària local, dinamitzar el sector rural i fomentar la innovació respectuosa amb l’arrelament al territori. Producte d’Aquí busca que els productes no siguin només una etiqueta, sinó un punt de connexió entre les persones, la cultura i el paisatge.
