El Riner que volen els joves: més esport i lleure
Les noves generacions de veïns plantegen quin ha de ser el seu model de municipi
Miquel Spa
L’ampliació de l’oferta esportiva i de les activitats de lleure és la principal demanda que han traslladat els joves de Riner durant el Dia Jove, celebrat aquest cap de setmana a La Carral. Una desena de nois i noies van participar en la jornada, en què van coincidir a assenyalar la conveniència de programar més activitats físiques al municipi i, al mateix temps, impulsar noves sortides culturals i propostes lúdiques adreçades al conjunt del veïnat.
Aquesta és la segona edició del Dia Jove de Riner, una iniciativa que l’Ajuntament va posar en marxa l’any passat amb la voluntat de donar veu a les necessitats de les persones joves i definir, plegats, línies d’acció per millorar el municipi. L’èxit de la primera convocatòria ha consolidat aquesta trobada com un espai anual de participació, convivència i debat.
L’esdeveniment, impulsat en el marc del Pla Local de Joventut i amb la col·laboració del Consell Comarcal, busca també potenciar la cohesió entre els joves i generar dinàmiques que afavoreixin la seva implicació en la vida comunitària. Enguany, sota el lema “Treballem junts per arribar lluny”, els participants van prendre part en diverses activitats, des de jocs de cohesió fins a un espai de reflexió col·lectiva.
Un dels punts centrals de la jornada va ser el taller Zona 0, integrat dins del projecte Ocell de Foc, una iniciativa nacional adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys que té com a objectiu oferir-los acompanyament emocional, suport en la transició a l’autonomia, orientació formativa i eines per millorar el benestar personal. El programa treballa amb professionals de diferents disciplines i promou espais segurs de participació, especialment per a joves que poden trobar-se en situacions de vulnerabilitat o que busquen reforçar la seva autoestima i capacitats.
A través del taller, els joves de Riner van poder debatre necessitats, identificar mancances del municipi i dissenyar propostes que consideren prioritàries per als pròxims mesos. Entre les més destacades, a banda de l’impuls a l’activitat esportiva, hi ha la voluntat de fomentar espais de trobada regulars i ampliar l’oferta de lleure cultural dirigida tant a adolescents com a joves adults.
La jornada tanca així una nova edició marcada per la participació activa i el compromís de continuar transformant el municipi des de la mirada i la veu de la gent jove.
