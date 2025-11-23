Un estudi del Centre Forestal evidencia els beneficis de les aus en el benestar humà
El CCTF de Solsona participa en un treball científic sobre la influència d’una bona població d’ocells en l’equilibri dels escosistemes i la qualitat de vida
Les aus exerceixen un paper fonamental en el funcionament dels ecosistemes i en la qualitat de vida humana, molt més enllà del cant que omple boscos i espais urbans. Un estudi impulsat per la Universitat d’Alacant, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya de Solsona, ha analitzat per primera vegada de manera exhaustiva els beneficis que proporcionen aquests animals. La recerca identifica dotze serveis ecosistèmics que les aus ofereixen al medi i a la societat, com ara el control natural de plagues, la dispersió de llavors, el reciclatge de matèria orgànica, així com el seu valor cultural, turístic i simbòlic. Aquest treball ha permès desenvolupar ServiBirds, una eina pionera que avalua el pes ecològic, econòmic i social de 378 espècies presents a l’Estat espanyol. Segons els investigadors, aquesta base de dades facilita la detecció d’espècies clau per al manteniment de processos ecològics i ajuda a entendre com la seva conservació impacta de manera directa en el benestar de les persones. A més, el projecte es planteja com una metodologia extrapolable a altres territoris i fins i tot a altres grups d’organismes, ampliant el seu potencial científic i funcional.
L’estudi conclou que totes les aus aporten algun tipus de servei ecosistèmic i que més del 60% contribueix a quatre o més funcions diferents, fet que demostra la seva importància ambiental. La garsa comuna i la merla destaquen pel seu paper regulador, mentre que el voltor és especialment rellevant en l’eliminació de carronya, una funció essencial per al equilibri natural. En l’àmbit del patrimoni immaterial, espècies com la perdiu roja, l’àguila reial o la cadernera tenen un pes destacat en la identitat cultural i en l’ecoturisme, un sector en creixement que genera activitat econòmica i interès científic. Els autors remarquen que el valor de les aus va molt més enllà de la biodiversitat: tenen implicacions socials, econòmiques i ambientals que afecten directament el territori i les comunitats humanes.
El treball, publicat a la revista Ardeola, forma part del projecte CHAN-TWIN, finançat amb fons NextGeneration. Per als investigadors, aquesta recerca suposa un pas endavant en la gestió de la biodiversitat i obre la porta a noves eines que permetin entendre millor la contribució real de cada espècie per reforçar la sostenibilitat dels ecosistemes.
