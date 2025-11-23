Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Joan Molins, qui va ser alcalde de Llobera durant 28 anys

Pagès i ramader de professió, va ser el primer alcalde escollit democràticament

Es tracta d'una figura "cabdal" a l'hora d'entendre la història recent del municipi del Solsonès

Joan Molins, exalcalde de Llobera

Joan Molins, exalcalde de Llobera / Jaume Ribó/Ajuntament de Llobera

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Joan Molins Farré, alcalde de Llobera des de 1979 fins al 2007, ha mort a l'edat de 79 anys. El solsoní va ser el primer batlle escollit democràticament i va esdevenir una "figura cabdal i necessària" per entendre la història recent del municipi, tal com han expressat des del mateix consistori. A part de la seva tasca política, era pagès i ramades d'ofici i va ser un dels impulsors de les primeres ADF de la comarca.

En les prop de tres dècades que va estar al capdavant del poble, Molins va vetllar per la modernització i adaptació de Llobera als nous reptes i necessitats. Tot plegat, "es veu reflectit, per exemple, en el seu paper com a impulsor, juntament amb altres alcaldes de la comarca, de la Mancomunitat d’Abastiment d’Aigües del Solsonès". Es tracta d'una obra que va permetre fer arribar l'aigua corrent a les masies del Solsonès, "fent-hi possible la vida actualment".

Més enllà d'això, des de l'Ajuntament han volgut destacar altres projectes del seu mandant com ara el manteniment i la transformació de camins i l'asfaltatge de la majoria d'ells, generant una "millora substancial de les comunicacions dins el municipi", o la construcció del Local Social de Llobera i el Local d’Entitats, "equipaments bàsics per a la vida social i cultural del municipi". Amb tot, han descrit Molins com un "ferm defensor de l'escola", detallant que va salvar-la del tancament en els moments més crítics i que va aconseguir equipar-la i modernitzar-la, garantint-ne així el seu futur.

Tot i que va passar molts anys dedicat a la política, Molins era pagès i ramades de "soca-rel" i estava "molt lligat a la terra". Possiblement pel seu vincle amb el territori, el solsoní va ser un dels impulsors de la que va ser una de les primeres ADF de la comarca i que "ha esdevingut una eina bàsica per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals".

Amb motiu del traspàs, el consistori de Llobera ha decretat tres dies de dol i ha fet arribar el seu condol a la família. La cerimònia de comiat tindrà lloc a Local Social de Peracamps demà, dilluns, a les onze del matí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
  2. Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
  3. Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
  4. Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
  5. La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
  6. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  7. Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
  8. Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora

Rubén Ramos, el manresà ambaixador de L’Oréal Professionnel: «Per a la generació Z la bellesa no és impressionar, sinó joc i diversió»

Rubén Ramos, el manresà ambaixador de L’Oréal Professionnel: «Per a la generació Z la bellesa no és impressionar, sinó joc i diversió»

Mor Joan Molins, qui va ser alcalde de Llobera durant 28 anys

Mor Joan Molins, qui va ser alcalde de Llobera durant 28 anys

Aquestes son les empreses del Berguedà que més facturen

Aquestes son les empreses del Berguedà que més facturen

Ainoa, 22 anys, sobre el mètode d'estalvi en parella amb què pots estalviar fins a 3.000 euros: "Per ara tenim 120 euros estalviats"

Ainoa, 22 anys, sobre el mètode d'estalvi en parella amb què pots estalviar fins a 3.000 euros: "Per ara tenim 120 euros estalviats"

Ocasió desaprofitada pel CE Manresa

Ocasió desaprofitada pel CE Manresa

Rosa Tous, presidenta de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar: "Demanem un marc fiscal que afavoreixi el creixement i la competitivitat"

Rosa Tous, presidenta de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar: "Demanem un marc fiscal que afavoreixi el creixement i la competitivitat"

Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada

Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada

Així serà el judici contra Jordi Pujol i la seva família: 19 acusats, 250 testimonis i primers espases als estrats

Així serà el judici contra Jordi Pujol i la seva família: 19 acusats, 250 testimonis i primers espases als estrats
Tracking Pixel Contents