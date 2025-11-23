Mor Joan Molins, qui va ser alcalde de Llobera durant 28 anys
Pagès i ramader de professió, va ser el primer alcalde escollit democràticament
Es tracta d'una figura "cabdal" a l'hora d'entendre la història recent del municipi del Solsonès
Joan Molins Farré, alcalde de Llobera des de 1979 fins al 2007, ha mort a l'edat de 79 anys. El solsoní va ser el primer batlle escollit democràticament i va esdevenir una "figura cabdal i necessària" per entendre la història recent del municipi, tal com han expressat des del mateix consistori. A part de la seva tasca política, era pagès i ramades d'ofici i va ser un dels impulsors de les primeres ADF de la comarca.
En les prop de tres dècades que va estar al capdavant del poble, Molins va vetllar per la modernització i adaptació de Llobera als nous reptes i necessitats. Tot plegat, "es veu reflectit, per exemple, en el seu paper com a impulsor, juntament amb altres alcaldes de la comarca, de la Mancomunitat d’Abastiment d’Aigües del Solsonès". Es tracta d'una obra que va permetre fer arribar l'aigua corrent a les masies del Solsonès, "fent-hi possible la vida actualment".
Més enllà d'això, des de l'Ajuntament han volgut destacar altres projectes del seu mandant com ara el manteniment i la transformació de camins i l'asfaltatge de la majoria d'ells, generant una "millora substancial de les comunicacions dins el municipi", o la construcció del Local Social de Llobera i el Local d’Entitats, "equipaments bàsics per a la vida social i cultural del municipi". Amb tot, han descrit Molins com un "ferm defensor de l'escola", detallant que va salvar-la del tancament en els moments més crítics i que va aconseguir equipar-la i modernitzar-la, garantint-ne així el seu futur.
Tot i que va passar molts anys dedicat a la política, Molins era pagès i ramades de "soca-rel" i estava "molt lligat a la terra". Possiblement pel seu vincle amb el territori, el solsoní va ser un dels impulsors de la que va ser una de les primeres ADF de la comarca i que "ha esdevingut una eina bàsica per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals".
Amb motiu del traspàs, el consistori de Llobera ha decretat tres dies de dol i ha fet arribar el seu condol a la família. La cerimònia de comiat tindrà lloc a Local Social de Peracamps demà, dilluns, a les onze del matí.
