Solsona FM i la Biblioteca Carles Morató tanquen l’any d’aniversaris amb David Guzman
L’acte, titulat “Cultura, literatura i ràdio”, serà dimecres a les set del vespre al saló de les Homilies d’Organyà
Solsona FM i la Biblioteca Carles Morató celebren la cloenda del vintè aniversari de l’emissora i el desè de l’equipament bibliotecari amb David Guzman, un referent en el periodisme cultural català. Serà en format de conversa amb les directores d’ambdós serveis municipals, Roser Clotet i Ester Barniol, dimecres vinent, dia 26, a les set del vespre al saló de les Homilies d’Organyà.
Especialitzat en literatura i música, David Guzman (Barcelona, 1978) ha treballat per a diversos mitjans de comunicació i actualment dirigeix i presenta el programa literari de Catalunya Ràdio, “Ciutat Maragda”. Enguany l’Associació d’Editors en Llengua Catalana l’ha guardonat amb el Premi Difusió per la seva tasca de divulgació, foment, promoció i projecció de l’edició i la literatura en català. Per això s’ha considerat oportú convidar-lo a participar en l’aniversari de la ràdio solsonina i la biblioteca compartint la seva experiència en la difusió de la literatura i la cultura a través de les ones.
L’acte, en el qual també intervindran l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de Cultura i Comunicació, Albert Colell, es titula “Cultura, literatura i ràdio”. La idea és culminar la celebració conjunta de la consolidació de dos dels serveis municipals més populars, àmpliament utilitzats per població de totes les franges d’edat. Durant bona part de l’any, la ràdio i la biblioteca han desenvolupat un programa d’activitats amb l’objectiu d’apropar-se a la ciutadania conjuntament. Entre les iniciatives, hi ha hagut activitats vinculades a dates assenyalades, com el Dia Mundial de la Ràdio o el Dia Mundial de la Poesia, programes especials, concursos i la creació d’un club de lectura radiofònic, que es troba trimestralment –dimarts que ve a les set del vespre s’emetrà el primer programa de la temporada regular d’aquest grup, centrat en la novel·la històrica El passatge, de M. Carme Roca.
Noves sinergies
La responsable de Solsona FM, Roser Clotet, destaca que aquest any “ha servit per crear noves sinergies i descobrir-nos mútuament”. “Ja sabíem que la feina de la biblioteca no es limita a la de la persona que hi ha al taulell, i que la de la ràdio no se centra únicament en l’estona que estem en antena. Però segur que a partir d’aquest any ens sorgiran noves propostes, com el club de lectura radiofònic, que ja ha quedat establert”.
Ester Barniol, directora de la biblioteca solsonina, constata que “allargar la celebració durant uns mesos ha permès arribar a un ampli ventall de persones col·laboradores, usuàries i oients”. Barniol recorda que “al cap i a la fi, tant la biblioteca com la ràdio hi som perquè ens escolten, ens visiten i fan ús dels serveis que oferim”.
L’acte de dimecres, obert a tothom, servirà per segellar aquesta simbiosi i tancar un any de celebració de la cultura, la literatura i la ràdio a Solsona, reforçant la seva presència i vinculació amb la ciutadania.
