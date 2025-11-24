Els Trabucaires de Solsona: "Cada vegada costa més sortir a actuar, pel cost i la burocràcia de la pólvora"
Comprar pólvora comporta un procés amb obligatorietat d'antelació, permisos i llistes de noms
Miquel Spa
Josep Vendrell, president d’Els Trabucaires de Solsona, admet que cada vegada és més complicat organitzar actuacions per l’increment del cost de la pólvora i la tramitació administrativa que exigeix la seva manipulació. “Cada cop és més difícil sortir a actuar pel preu i per la burocràcia. La pólvora encareix molt les actuacions i cal començar a demanar permisos amb almenys un mes d’antelació”, explica Vendrell.
L’agrupació, històrica a la ciutat, compta ara amb 17 membres, un nombre estable en els últims anys per bé que als inicis havien estat més. La colla existeix des de fa més de 60 anys, concretament des del 1964, i ha mantingut una presència continuada en les celebracions tradicionals del municipi, tot i que ara, assegura Vendrell, la manca de trabucs i la complexitat per adquirir-los limita la participació en noves sortides.
Les actuacions de l’entitat poden ser costoses depenent de les necessitats de cada festa i del suport que reben de l’Ajuntament. Malgrat aquestes dificultats, Vendrell mostra un cert optimisme pel futur: “Tot i que no som molts i alguns elements són difícils d’aconseguir, veig que els que hi són volen continuar tirant endavant”. En aquest sentit, dels disset membres, n'hi ha que tenen vint anys, mentres que els més grans ja toquen la vuitantena.
Els Trabucaires participen en diverses activitats al llarg de l’any, com les de Reis, Sant Antoni, la Flama del Canigó o la Festa Major de Solsona, i també assisteixen a trobades nacionals. L’última sortida va ser el passat mes a la Trobada Nacional de Catalunya, celebrada a Súria, i ja planegen la propera per l’any vinent.
Tot i la dificultat per actuar localment durant els darrers anys, degut a les precaucions amb la canalla i la normativa vigent, els membres continuen disposats a reprendre les sortides, mantenint viva una tradició que forma part de la història i de la cultura festiva de Solsona.
Comprar pólvora: antelació, permisos i llista de noms
La compra i l’ús de pólvora per part de les colles de trabucaires s’ha convertit en un procés cada vegada més costós i complex, tant per l’encariment del material com per la burocràcia associada. Per adquirir pólvora negra, cada agrupació o tirador ha de tramitar una autorització formal que s’ha de presentar amb un mínim de trenta dies d’antelació. Aquest permís inclou informació detallada sobre l’acte on es farà servir la pólvora, l’autorització de l’ajuntament, la llista de participants i la quantitat que utilitzarà cada tirador. A més, cal presentar un pla de seguretat i demostrar formació o experiència prèvia en el maneig d’armes d’avançada. També és obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Pel que fa a les quantitats, la normativa vigent del Reglament d’Explosius fixa que cada participant pot portar fins a un quilo de pólvora en un acte, ampliable a dos quilos si es justifica per la durada o les característiques de la celebració. La pólvora s’ha de custodiar en recipients segurs, i tant el transport com l’emmagatzematge han de complir les condicions fixades per la legislació. Un cop feta la compra, cal regularitzar-la davant la Guàrdia Civil en els deu dies següents a la recepció.
Tot plegat se suma a un altre element que preocupa les colles: el preu. Tot i que no hi ha un import únic, ja que depèn del distribuïdor i del tipus de pólvora, el cost ha anat pujant de manera sostinguda, i la tramitació tampoc és gratuïta. A això cal afegir-hi les despeses d’enviament amb guia de circulació obligatòria i, sovint, el temps que cal dedicar a gestionar la documentació. En conjunt, la despesa final per actuar en una festa pot ser elevada i condiciona l’activitat de grups com els trabucaires, que veuen com la tradició es manté, però cada vegada amb més dificultats administratives i econòmiques. El cost de la pólvora legal pot anar des de menys de 100 euros el quilo fins a més de 150 euros, segons la marca i la composició, cosa que pot representar una despesa significativa per a colles que utilitzen grans quantitats.
