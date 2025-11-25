El Consell Comarcal ampliarà les oficines amb la compra d'un edifici
L'adquisició d'un immoble a la mateixa plaça del Palau Llobera fa augmentar juntament amb altres inversions el 9,6% el pressupost per l'any que ve
Miquel Spa
El Consell Comarcal del Solsonès farà un pas endavant en l’ampliació dels seus serveis durant el 2026 amb dues inversions destacades que han acabat marcant l’increment global del pressupost: la compra i rehabilitació d’un edifici per ampliar les oficines i l’adquisició de nous contenidors per a la recollida de residus en entorns rurals. Aquestes dues operacions expliquen bona part de l’augment del pressupost comarcal per a l’any vinent. L'edifici que comprarà el Consell és a la mateixa plaça del Palau Llobera, en la confluència amb el carrer dels Dominics, on hi ha la seu central de l'organisme comarcal.
El Consell ha aprovat un pressupost consolidat de 18.013.825 euros, una xifra que representa un increment del 9,69% respecte dels 16.422.839 euros del 2024. La partida d’inversions és la que experimenta una pujada més accentuada, amb un 48,92% més que l’any anterior. En destaca, sobretot, la compra i rehabilitació d’un edifici per ubicar-hi noves dependències del Consell, una actuació valorada en 705.350 euros. Paral·lelament, es preveu una inversió de 750.000 euros per renovar i ampliar els contenidors destinats a la recollida rural, un àmbit que l’ens considera prioritari. També es manté la tradicional partida dedicada a camins i manteniment, amb 1.009.900 euros, així com una inversió de 238.500 euros al CTR de Clariana de Cardener.
Pel que fa a les despeses corrents, creixen un 14,78% principalment pel cost més elevat del tractament dels lixiviats del CTR i pels treballs encarregats a empreses externes. Entre aquests, destaquen el concurs del servei de menjador escolar de Torà i el manteniment de camins rodats, tots dos amb un cost aproximat de 100.000 euros.
En relació amb el Centre Sanitari del Solsonès, el pressupost incorpora un augment del 10% en béns corrents. L’increment respon a la sortida a concurs dels serveis de neteja, cuina i analítiques. Segons el Consell, ha calgut actualitzar-ne els preus per evitar concursos deserts i garantir un transport urgent de mostres i analítiques més precises.
Amb el pressupost aprovat, el Consell Comarcal subratlla que reforça la seva aposta per millorar els serveis públics, donar suport als municipis i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals, sempre des d’una gestió responsable i sostenible dels recursos.
