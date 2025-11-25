Fira del Tió de Solsona: més parades i nit musical
L'Ajuntament redimensiona la cita prenadalenca amb més parades i una Puríssima Fest amb discjòqueis que l'estén al joves
La Fira del Tió de Solsona es prepara per fer un salt endavant. L’Ajuntament i resta dels organitzadors han impulsat un redimensionament del certamen que inclou més parades d’artesania que mai i, com a gran novetat, l’estrena de la Puríssima Fest, una proposta nocturna amb música electrònica que allargarà la fira fins a la matinada.
L’edició d’enguany, que se celebrarà el 6 de desembre al centre històric, arriba amb un volum rècord de participació: 25 parades d’artesania s’instal·laran entre la plaça Major és i la plaça de la Catedral. D’aquestes, disset corresponen a La Menestrala, l’associació d’artesans del Solsonès, que ocuparà la plaça Major de deu del matí a vuit del vespre, amb sorteigs de productes al llarg de tota la jornada. La resta de paradistes es distribuiran a la plaça de la Catedral, mentre que el carrer Sant Miquel connectarà els dos espais amb vuit estands d’entitats locals.
L'ambientació del recinte firal vindrà acompanyada del servei de bar de Territori de Masies a partir de dos quarts de dotze del migdia, reforçant l’aposta pel producte local.
Crida a les famílies a exposar el seu tió
Un dels espais més visitats tornarà a ser l’exposició de tions als claustres de la catedral, que vol ampliar el nombre de troncs cedits per famílies de la comarca. El consistori fa una crida a totes les llars del Solsonès perquè portin el seu tió —o el cedeixin temporalment— per tal d’omplir l’exposició amb exemplars diversos i genuïns, i així mantenir viva aquesta tradició tan arrelada. La brigada municipal recollirà els tions els dies 3 i 4 de desembre i els retornarà el dia 9. També es podran portar manualment als claustres el dia 5 al matí. Entre tots els participants se sortejarà un lot de productes del Solsonès.
A l’espai de l’exposició també s’hi vendran tions i bastons de quilòmetre zero, provinents de l’arbrat urbà. La recaptació es destinarà al Rebost Solidari, que l’any passat va rebre 660 euros gràcies a aquesta iniciativa.
La fira es completarà amb una desena d’activitats paral·leles pensades per a tots els públics. El dia abans, divendres 5, tindrà lloc el quart TióFest a la plaça de la Catedral, amb música, tapes i vi, amenitzat per Descunde i l’Orquestra Fantasia. El dissabte, el Concurs de puzzles tornarà a omplir la sala polivalent, mentre que la llibreria Verdaguer organitzarà activitats de jocs de taula i L’Artesana oferirà un taller per fer una corona de Nadal. La plaça del Palau comptarà amb l’espai Circant, i el Museu de Solsona proposarà l’activitat familiar “Nadal amb mirada curiosa”. La Christmas Parade, l’espectacle de Jaume Ibars i l’encesa de l’arbre de Nadal a la plaça Major completaran el programa de tarda.
En l’àmbit cultural, el conte “El tió solidari”, d’Ada Racero Serra, guanyador del concurs literari de la fira, serà editat i repartit entre els infants participants.
Com a culminació de la jornada, Solsona estrenarà enguany la Puríssima Fest, que prendrà el relleu de la fira amb una nit electrònica organitzada per Joventut Solsonina. La festa començarà a la una de la matinada a la sala polivalent, amb els discjòqueis Sergi Domene, Capde, Bacardit i Monty. Les entrades es poden adquirir a l’app Solsona 24/7.
La Fira del Tió és organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona i La Menestrala, i compta amb el suport de diverses entitats i agents locals. Solsona es prepara així per viure una de les edicions més participades i ambicioses del certamen nadalenc.
