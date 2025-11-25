Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Territori de Masies del Solsonès: gastronomia i passeigs entre vinyes

Una nova jornada del cicle Cultura a l’Era combina patrimoni, aliments locals i música a l'escenari singular de les Corts de Biosca

Una visita de Territori de Masies

Una visita de Territori de Masies

Miquel Spa

Miquel Spa

Territori de Masies celebra aquest diumenge una nova jornada del cicle Cultura a l’Era, que combina patrimoni rural, gastronomia i música en un escenari singular: les Corts de Biosca, al nucli de Castelltallat (Biosca). La proposta forma part de la programació de tardor de l’entitat, que apropa activitats culturals a espais agroturístics del Baix Solsonès i entorns.

La jornada començarà a les deu del matí amb una sortida guiada per descobrir les antigues barraques de vinya de Castelltallat, un patrimoni de pedra seca explicat pel veïnat. La ruta, que barreja paisatge i memòria agrària, té un cost de 5 euros —4 per a sòcies de Territori de Masies.

A dos quarts de dotze del migdia, l’activitat es traslladarà a l’era de la Casa Biosca, on la cuinera Sílvia Sampons, del projecte Cuina Anònima, oferirà una recepta en directe basada en producte local, farines ecològiques i cuina de tardor. La demostració s’emmarca en la promoció del nou receptari Les farines de Territori de Masies a la taula.

La música prendrà el relleu a dos quarts d’una del migdia amb el concert de David Lama, que presentarà una proposta d’arts visuals i música d’arrel global, combinant instruments clàssics i peces artesanals. El preu de l’entrada és de 15 euros —12 per a sòcies.

Les inscripcions es poden fer al telèfon 693 054 437, per correu electrònic o a través de territoridemasies.cat.

El cicle Cultura a l’Era, que s’allarga tot l’estiu i la tardor, vol posar en valor el producte de proximitat, el turisme agroalimentari i el projecte de farines ecològiques impulsat per la cooperativa i diversos productors locals. El programa clourà el vuit de desembre a Santa Maria de Su amb una nova edició d’Amb ulls de dones i el Cant de la Sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, interpretat per Laura de Castellet.

La iniciativa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, i disposa del segell de Venda de Proximitat, que garanteix que els productes provenen directament de pagesos catalans regulats pel Decret 24/2013.

