Territori de Masies del Solsonès: gastronomia i passeigs entre vinyes
Una nova jornada del cicle Cultura a l’Era combina patrimoni, aliments locals i música a l'escenari singular de les Corts de Biosca
Territori de Masies celebra aquest diumenge una nova jornada del cicle Cultura a l’Era, que combina patrimoni rural, gastronomia i música en un escenari singular: les Corts de Biosca, al nucli de Castelltallat (Biosca). La proposta forma part de la programació de tardor de l’entitat, que apropa activitats culturals a espais agroturístics del Baix Solsonès i entorns.
La jornada començarà a les deu del matí amb una sortida guiada per descobrir les antigues barraques de vinya de Castelltallat, un patrimoni de pedra seca explicat pel veïnat. La ruta, que barreja paisatge i memòria agrària, té un cost de 5 euros —4 per a sòcies de Territori de Masies.
A dos quarts de dotze del migdia, l’activitat es traslladarà a l’era de la Casa Biosca, on la cuinera Sílvia Sampons, del projecte Cuina Anònima, oferirà una recepta en directe basada en producte local, farines ecològiques i cuina de tardor. La demostració s’emmarca en la promoció del nou receptari Les farines de Territori de Masies a la taula.
La música prendrà el relleu a dos quarts d’una del migdia amb el concert de David Lama, que presentarà una proposta d’arts visuals i música d’arrel global, combinant instruments clàssics i peces artesanals. El preu de l’entrada és de 15 euros —12 per a sòcies.
Les inscripcions es poden fer al telèfon 693 054 437, per correu electrònic o a través de territoridemasies.cat.
El cicle Cultura a l’Era, que s’allarga tot l’estiu i la tardor, vol posar en valor el producte de proximitat, el turisme agroalimentari i el projecte de farines ecològiques impulsat per la cooperativa i diversos productors locals. El programa clourà el vuit de desembre a Santa Maria de Su amb una nova edició d’Amb ulls de dones i el Cant de la Sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, interpretat per Laura de Castellet.
La iniciativa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, i disposa del segell de Venda de Proximitat, que garanteix que els productes provenen directament de pagesos catalans regulats pel Decret 24/2013.
