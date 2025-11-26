El bosc més enllà de la fusta: Solsona analiza la bioeconomia
El CTFC celebra dues jornades amb activitats, innovacions i avenços relacionats amb trufes, bolets, castanyes, pinyons, mel, plantes aromàtiques i medicinals, suro i resina
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona, serà seu aquest dimecres i dious dies 26 i 27 de novembre de les jornades “Impulsant la Bioeconomia Forestal a través dels productes forestals no fusters”. L’esdeveniment presentarà els resultats del projecte IMFOREST juntament amb vuit projectes més de la convocatòria de Bioeconomia Forestal de la Fundació Biodiversitat, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Durant dues jornades, els participants compartiran activitats, innovacions i avenços relacionats amb trufes, bolets, castanyes, pinyons, mel, plantes aromàtiques i medicinals, suro i resina, destacant la seva contribució a l’economia verda, al desenvolupament rural i a l’adaptació al canvi climàtic. L’activitat es podrà seguir tant de manera presencial com en línia, amb inscripció gratuïta a través del formulari online.
Les jornades reuniran els nou projectes de la convocatòria: IMFOREST, AGROFORES, CARES, FUNGIVERSO, FUTURECORK, MOSQUERUELA-BIOFOR, PLANTAS OLVIDADAS, RUMIAR i BIONOGUEIRA.
Programa destacat
El dimecres 26 s’iniciarà la trobada amb la inauguració a càrrec de Jaume Minguell Garriga, director general de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya; Francesc Cano, director adjunt de Transferència del CTFC; i Félix Romero, director de la Fundació Biodiversitat. Tot seguit es presentaran els resultats del projecte IMFOREST, coordinat pel CTFC, amb el suport de la Fundació Biodiversitat del MITECO dins del PRTR.
Les sessions inclouran presentacions tècniques sobre la situació dels productes forestals no fusters a Espanya, canvi climàtic, reptes demogràfics, aspectes legals i de comercialització, certificació PEFC, immigració i gènere. També es donaran a conèixer resultats per producte:
- Trufes: gestió adaptativa i oportunitats de negoci (IMFOREST, MOSQUERUELA-BIOFOR).
- Bolets: parcs micològics i gestió sostenible (FUNGIVERSO, IMFOREST).
- Pinyó: innovacions en gestió forestal (IMFOREST, RUMIAR).
- Castanyes: predicció de collites i adaptació (IMFOREST, AGROFORES).
- Plantes aromàtiques i medicinals: usos medicinals i ornamentals (PLANTAS OLVIDADAS, IMFOREST).
- Mel: apicultura natural i biodinàmica (IMFOREST, BIONOGUEIRA).
El dijous 27 es dedicarà al suro i la resina, amb exposicions sobre gestió forestal adaptativa, innovació en classificació i plans integrals de subproductes (IMFOREST, FUTURECORK) i resultats del Living Lab de Segòvia en resina (IMFOREST), amb aportacions del projecte CARES en línia.
Les jornades finalitzaran amb una visita de camp a una finca trufera, on Juan Martínez de Aragón (CTFC) realitzarà una demostració de cerca de trufa. Aquest esdeveniment consolida Solsona com a punt de trobada de referència en investigació i innovació forestal aplicada a productes no fusters.
