És Nadal al Zoo del Pirineu: apadrina un animal
Una campanya per festes posa el focus en històries reals d’exemplars irrecuperables del refugi per oferir una iniciativa emocional i inspirar consciència
La Fundació Zoo del Pirineu ha engegat aquest Nadal una campanya carregada d’èmfasi emocional i voluntat de conscienciació. Sota el lema “Nadal amb esperança”, el centre privat de rescat d’animals salvatges més gran de Catalunya vol apropar al públic les històries reals dels animals irrecuperables que acull al refugi.
La iniciativa, que s’allargarà durant les setmanes nadalenques, compartirà testimonis i continguts audiovisuals d’animals que, per motius de salut o seqüeles permanents, no poden tornar a la natura. L’objectiu és mostrar que, malgrat no poder ser alliberats, han trobat un espai segur on viure amb benestar i rebre les atencions necessàries.
El Zoo del Pirineu també vol aprofitar la campanya per reivindicar la diferència entre “comprar” i apadrinar un animal, un missatge especialment rellevant en plena temporada de regals. L’entitat recorda que l’apadrinament és un gest educatiu i ètic, que permet connectar amb la fauna salvatge sense convertir-la en un objecte de consum. Les aportacions es destinen directament a l’alimentació, les cures veterinàries, les instal·lacions i l’enriquiment ambiental dels animals residents, mentre que les persones padrines reben informació personalitzada del seu animal i poden seguir-ne l’evolució.
Amb aquesta campanya, la Fundació Zoo del Pirineu fa una crida a viure “un Nadal diferent”: un Nadal que, més enllà dels obsequis materials, contribueixi a garantir el futur i la dignitat dels animals salvatges que ja no poden tornar al medi natural. Un Nadal, diuen, que regala vida i consciència.
