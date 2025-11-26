Una plaça de Sant Pere de Solsona renovada i sense inundacions
La reforma que també ha inclòs el carrer Llobera ha pacificat el trànsit i creat un drenatge que evitarà l'acumulació d'aigua
Solsona ha finalitzat les obres de pacificació i millora de l’accessibilitat del carrer de Llobera i la plaça de Sant Pere, i aquesta setmana s’hi ha reobert el pas de vianants i vehicles. Els treballs, executats en menys de quatre mesos, han suprimit les voreres per guanyar amplada, han fet accessible l’entrada a la Policia Local, han creat una plataforma elevada per reduir la velocitat del trànsit i han ampliat la plaça incorporant l’antic espai d’aparcaments, amb una rampa i un muret que fa de banc, a més de renovar serveis soterrats.
Segons l’arquitecta municipal, Anna Grau, una de les millores més importants és el drenatge, que abans era deficient i provocava inundacions. Ara tota l’aigua pluvial queda canalitzada des del carrer i els baixants. El regidor d’Urbanisme, Joan Parcerisa, destaca la pacificació de l’espai i el guany per als vianants, així com l’accessibilitat universal a la comissaria i la plaça, i la reducció de la velocitat dels vehicles en un punt concorregut del nucli antic. El paviment és de pedra calcària del país, amb lloses centrals de 40 × 40 cm que segueixen l’antiga fesomia del carrer.
Les obres, amb un cost de 121.000 euros i executades per Construccions Joan Colell Boix, han complert els terminis previstos i no han patit imprevistos arqueològics ni meteorològics. L’Ajuntament agraeix la col·laboració del veïnat i dels comerços afectats, que han patit alteracions de mobilitat i algun tall puntual d’aigua. També s’han reobert les escales interiors que connecten el Vall Calent amb el carrer de Llobera, disponibles en horari d’hivern de set del matí a nou del vespre.
