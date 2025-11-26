Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona
L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5.50 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 52,2 de la C-451
Un xoc frontal entre dos vehicles ha deixat tres ferits de diferent consideració a la C-451, a Solsona. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5.50 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 52,2 de la via. A causa de l'impacte, l'ocupant d'un dels vehicles ha quedat atrapat al seu interior i ha hagut de ser excarcerat pels cossos de seguretat. L'altre ocupant i el conductor de l'altre vehicle involucrat han pogut sortir-ne pel seu propi peu.
Per a aquest incident s'han activat efectius dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM, que han atès els ferits. Una hora més tard de l'accident, els cossos encara són a lloc a l'espera que arribi la grua i retiri de la via els vehicles afectats.
