Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5.50 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 52,2 de la C-451

L'accident ha tingut lloc a la C-451 i ha obligat a activar els Bombers, Mossos i el SEM

L'accident ha tingut lloc a la C-451 i ha obligat a activar els Bombers, Mossos i el SEM / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un xoc frontal entre dos vehicles ha deixat tres ferits de diferent consideració a la C-451, a Solsona. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5.50 h d'aquesta tarda, al punt quilomètric 52,2 de la via. A causa de l'impacte, l'ocupant d'un dels vehicles ha quedat atrapat al seu interior i ha hagut de ser excarcerat pels cossos de seguretat. L'altre ocupant i el conductor de l'altre vehicle involucrat han pogut sortir-ne pel seu propi peu.

Per a aquest incident s'han activat efectius dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM, que han atès els ferits. Una hora més tard de l'accident, els cossos encara són a lloc a l'espera que arribi la grua i retiri de la via els vehicles afectats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  3. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  4. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Dues noves línies portaran més busos de Manresa fins a Sant Joan i Navarcles

Dues noves línies portaran més busos de Manresa fins a Sant Joan i Navarcles

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa
Tracking Pixel Contents