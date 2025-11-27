Comerç de Solsona: un passeig pels aparadors de Nadal
Un concurs incentiva els botiguers a dissenyar vitrines originals i atractives amb el reclam de 650 euros pels guanyadors
Els carrers més comercials de Solsona tornaran a vestir-se de llum, color i creativitat aquest Nadal amb la celebració del XVIII Concurs d’aparadors nadalencs. La regidoria de Desenvolupament Local repartirà un total de 650 euros entre els tres millors aparadors per reconèixer l’esforç dels establiments a peu de carrer en l’ambientació festiva i la dinamització dels eixos comercials.
El certamen, coordinat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar), convida els comerços a crear composicions lliures que reflecteixin l’esperit nadalenc i que siguin visibles des del carrer entre els dies 5 i 26 de desembre. Els aparadors seran valorats pel jurat entre el 5 i el 20 de desembre, tenint en compte tres criteris principals: l’impacte visual –atractiu, capacitat d’atenció i seducció comercial–, l’originalitat i creativitat –materials, sorpresa estètica i singularitat–, i la coherència amb la botiga. Com en les edicions anteriors, el jurat estarà format per membres de la Comissió de Reis de Solsona.
Els premis seran de 300 euros per al primer classificat, 200 per al segon i 150 per al tercer, i s’entregaran en forma de targeta de compra per incentivar el consum als establiments adherits. El veredicte es farà públic el 22 de desembre.
Els establiments interessats han de formalitzar la seva inscripció en línia abans del 3 de desembre i col·locar un distintiu visible a l’aparador. Les bases completes es poden consultar al web de l’Adlsolcar.
L’any passat van participar 29 comerços, amb els aparadors de Jordi Vilar, La Vinícola i Fruits Taribó com els més ben valorats pel jurat. Per donar major visibilitat als participants, enguany es difondran vídeos curts i un mapa dels establiments a les xarxes socials.
