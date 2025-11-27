Inversions per la Solsona del 2026: deixalleria nova, xarxa d'aigua i més nínxols
L'Ajuntament refà el concurs per adjudiar les obres del centre de residus per evitar que torni a quedar desert en el nou pressupost
L’Ajuntament de Solsona construirà una deixalleria nova amb una inversió de 930.000 euros, l’actuació més destacada del pressupost municipal del 2026, que ascendeix a 12,7 milions d’euros. Els comptes creixen un 5% respecte a l’actual i preveuen 1,4 milions en inversions, un 22,3% més.
La nova deixalleria, ja prevista l’any passat però amb la licitació deserta, s’ha readaptat tant en el projecte com en els preus. L’alcaldessa, Judit Gisbert, assegura que els comptes “busquen reforçar totes les partides amb marge de creixement, especialment les destinades a les persones, sempre respectant l’equilibri pressupostari”. També recorda que hi ha capítols que condicionen fortament el pressupost, com el de personal, que s’enfila fins als 4,6 milions d’euros, més del 36% del total.
En despeses corrents, destaca l’augment del 18% en les activitats d’Infància, del 9,25% en programes i activitats de Drets Socials i del 6,7% en Cultura, sobretot en festes, tradicions i activitats de la Biblioteca Carles Morató. La regidoria de Cultura també incrementa la dotació de convenis fins als 134.000 euros per actualitzar l’acord amb el Carnaval de Solsona. Governació creix un 73% per la renovació d’armilles del cos policial i el manteniment de pilones i lectors de matrícules, mentre que Comunicació augmenta un 13,3% per incorporar-hi una partida de transparència. En canvi, Desenvolupament Local baixa un 16,3%, a l’espera de la resolució de subvencions de l’Agència de Desenvolupament Local.
Pel que fa a inversions, a banda de la nova deixalleria, es destinaran 322.000 euros a millores a la xarxa d’abastament d’aigua; 100.000 euros al pressupost participatiu dels propers dos exercicis; 75.700 euros a la construcció de nous nínxols al cementiri, i 14.740 euros a habitatge, amb la previsió d’ampliar aquesta partida durant l’any.
També s’ha previst una modificació de crèdit per transferir 129.200 euros del fons de contingència per cobrir despeses corrents que han superat la previsió inicial i reassignar 85.000 euros previstos per a instal·lacions esportives a la instal·lació de gespa i una coberta a la pista 1 de pàdel del complex poliesportiu, una nova senyalització del Vinyet i millores en l’enllumenat. En aquesta actuació també s’hi incorpora l’aportació del Club Tennis i Pàdel Solsona.
D’altra banda, l’Ajuntament delegarà a l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida les sancions per infraccions de l’Ordenança de convivència ciutadana amb l’objectiu de guanyar eficàcia en el cobrament. Finalment, el consistori ratificarà la modificació dels estatuts de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès per permetre la incorporació de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill