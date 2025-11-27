"Fem-la petar en català": el Solsonès impulsa una campanya perquè es mantingui la llengua
Una iniciativa de les institucions locals amb vídeos a les xarxes vol implicar la ciutadania catalanoparlant en l’aprenentatge quotidià
El Solsonès ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització per fomentar l’ús del català en les converses amb nous parlants sota el lema “Fem-la petar en català”. La iniciativa vol animar la ciutadania catalanoparlant a mantenir la llengua en les interaccions quotidianes amb persones que l’estan aprenent o que no la tenen com a llengua materna.
La campanya és impulsada conjuntament pel Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona, el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès, el Servei Comarcal de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Òmnium Cultural del Solsonès, amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió.
L’acció principal consistirà en la publicació d’un vídeo setmanal a Instagram, cada dimecres des d’aquesta setmana i fins al 24 de desembre, protagonitzat per nous parlants. Els continguts també es difondran a través de WhatsApp, les xarxes socials i els espais digitals de les entitats impulsores.
La campanya posa l’accent en la importància de no canviar d’idioma de manera automàtica en iniciar una conversa amb persones que no tenen el català com a llengua habitual, per tal de facilitar que el puguin practicar i incorporar al seu dia a dia. Les entitats promotores han detectat que, tot i que moltes persones assisteixen a cursos de català, sovint tenen poques oportunitats reals de posar-lo en pràctica perquè l’entorn canvia de llengua de seguida.
Amb el lema “el català s’aprèn parlant-lo”, la iniciativa vol fer visible que garantir la continuïtat de la llengua és una responsabilitat compartida. En total es difondran cinc vídeos curts protagonitzats per aprenents de català, amb la voluntat de conscienciar sobre la necessitat de parlar-lo i mantenir-lo viu en tots els àmbits: al carrer, als comerços, als serveis i en qualsevol interacció quotidiana.
Amb aquesta acció, Solsona i el Solsonès refermen el seu compromís amb la cohesió social, l’acollida lingüística i la promoció activa del català com a eina d’inclusió i participació comunitària. Solsona, 26 de novembre de 2025.
