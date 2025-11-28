El liró gris torna al Solsonès després de mig segle: així ha arribat la primera família
El Grup de Natura del Solsonès ha confirmat una descoberta pel que fa la a la fauna: la reproducció del liró gris (Glis glis) a la comarca del Solsonès, una troballa de gran rellevància després de dècades sense constància de la seva presència. La descoberta s’ha produït a les fagedes de la zona de Busa i del riu Aiguadora, on l’entitat va instal·lar caixes niu amb el suport de voluntaris a la tardor del 2021. En una d’aquestes caixes, les gravacions amb vídeo han permès detectar una família formada per dos adults i tres cries. Més informació